Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile düzenlenen anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında, ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini yineledi. Erdoğan, Ege ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel meselelerin uluslararası hukuk temelinde çözülebileceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile gerçekleştirilen Türkiye- Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetler Arası Görüşme Oturumu ve anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Miçotakis ile yaptığı görüşmede Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin konuları açık ve samimi bir şekilde ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Meseleler çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz değildir. Dostum Kiryakos ile bu konuda hemfikir olduğumuzu gördüm' dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı'nda konuştu:



AZINLIKLAR VE BATI TRAKYA MESAJI

İkili ilişkilerde beşeri unsurların önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, azınlıklar konusunda tarihi sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlükler ve eğitim imkanlarından tam olarak yararlandırılması yönündeki beklentilerini Yunanistan Başbakanı'na ilettiğini aktardı.

Görüşmede bölgesel gelişmelerin de ele alındığını belirten Erdoğan, Gazze'deki ateşkes süreci ve barış planı hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

İsrail'in Batı Şeria'da kontrolünü genişletmeye ve Filistin yönetimini zayıflatmaya yönelik kararlarını reddettiklerini belirten Erdoğan, bu adımların bölgesel barışa zarar verdiğini dile getirdi.

Suriye'de istikrarın sağlanmasının önemine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu süreçte üstlendiği yapıcı rolün yalnızca Suriye için değil, Yunanistan ve Avrupa'nın güvenliği açısından da önemli olduğunu vurguladı.