Emniyet yetkilileri, oto kaçakçılığı ve usulsüz araç ticaretine karşı denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, turistik muafiyet kapsamında Türkiye'ye getirilen ancak süresi dolmasına rağmen yurt dışına çıkarılmayarak kaçak duruma düşen, tescilsiz satılan ve Interpol çalıntı kaydı bulunan araçlara yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, turistik muafiyetle getirilen ve kaçak duruma düşen araçlara yönelik düzenlediği operasyonda 11 lüks marka araç ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

