Bunlar da ilginizi çekebilir

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, baş başa görüşmeye geçti. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i Külliye'nin giriş kapısında karşılayarak tokalaştı. İki lider, merdivenlerde Türk ve Yunan bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi.

TBMM'de yemin öncesi gerginlik! Bakanlar vekiller arasında yemin etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.