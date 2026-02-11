Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i Külliye'nin giriş kapısında karşılayarak tokalaştı. İki lider, merdivenlerde Türk ve Yunan bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi.
Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, baş başa görüşmeye geçti. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.