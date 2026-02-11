İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde iki önemli karar oy birliğiyle kabul edildi. Yoğun yağışlar nedeniyle mağdur olan vatandaşlar için Afet Yardım Komisyonu kurulmasına karar verilirken, kamuoyunda Basmane Çukuru olarak bilinen alandaki yapı yüksekliği 84 metreyle sınırlandırıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantılarının ikinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay başkanlığında yapıldı.

Kentte yaşanan sel felaketi nedeniyle vatandaşların ev, iş yeri, arazi, ahır, zeytinlik, bahçe ve benzeri taşınmazları ile taşınır mallarında meydana gelen zararlar üzerine Afet Yardım Komisyonu kurulması önergesi gündeme alındı. Önerge, doğrudan oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. Karar kapsamında, selden etkilenen tüm vatandaşlara gerekli desteğin sağlanması amacıyla bir komisyon oluşturulacak. Başkan Cemil Tugay'ın başkanlığını yürüteceği komisyon, maddi, ayni, lojistik ve beşerî yardımların sağlanması konusunda tam yetkili olacak. Komisyonun görev süresi, 29 Ocak itibarıyla başlayan ve 2026 yılı boyunca meydana gelebilecek doğal afetleri kapsayacak şekilde belirlenecek.

BASMANE ARAZİSİNE 84 METRE SINIRI

Meclis gündeminde yer alan, kamuoyunda Basmane Çukuru olarak bilinen 1039 ada 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Notu Değişikliği maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Kararla birlikte, alanda daha önce 'serbest' olan yapı yüksekliği 84 metre ile sınırlandırıldı.