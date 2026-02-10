Keşan'ın Erikli sahilinde sabah saatlerinde başlayan yıkım çalışmaları, bölgedeki esnaf ve vatandaşlar arasında yoğun ilgi gördü. İş makineleri, mevzuata aykırı olduğu değerlendirilen yapıların yıkımını gerçekleştiriyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Erikli sahilinin merkezi noktalarından Kerami Mercan Sağlık Ocağı karşısında başlayan çalışmalar kapsamında, esnafa ait bazı yapılar iş makineleriyle tahliye edilip yıkılıyor. Çevrede mülk sahipleri ve güvenlik güçlerinin de hazır bulunduğu gözlendi.

Ekskavatörlerin moloz yığınları arasında çalıştığı, bazı iş yerlerinin tabelalarının hala asılı olduğu ve vatandaşların yıkımı yakından takip ettiği gözlendi.

Keşan Belediyesi, yıkımın gerekçesi konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Esnaf ise sürecin zamanlaması ve yıkım sonrası durum hakkında bekleyiş içinde. Bölgedeki yapıların kaçak statüde olup olmadığı veya sahilde planlanan yeni düzenleme projeleri kapsamında mı yıkıldığı, yapılacak resmi bilgilendirmeyle netlik kazanacak.