ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaret için bulunduğu Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali tarafından resmi törenle karşılandı.

İki lider baş başa ve heyetler arası görüşmelerini gerçekleştirdiği -Ulusal Saray'da Türkiye ile Etiyopya arasında anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed huzurunda iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza töreninde,, '9. Türkiye-Etiyopya Ekonomi, Ticaret ve Teknik İş Birliği Karma Ekonomik Komisyonu Tutanağı'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos imza attı.

'Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' da Bakan Bayraktar ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Habtamu Itefa tarafından imza altına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile anlaşmaların imza töreni ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Etiyopya'nın içinde bulunduğu coğrafyada devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kıymet veren tutumun önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bölgenin yeterince çektiği çatışma ve acılara yenilerinin eklenmesini asla istemediklerini söyledi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/2023774835181310051

'Biz, bölgenin sorunlarına bölge ülkelerinin çözüm geliştirmesini ve Afrika boynuzunun yabancı güçlerin mücadele alanına çevrilmemesi gerektiğine inanıyoruz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsrail'in Somaliland'ı tanımasının ne Somaliland'a, ne de Afrika Boynuzu'na faydası olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle yakın geçmişte Etiyopya ve Somali arasında ara buluculuğunu yürüttüğümüz Ankara sürecindeki tutumları için her iki tarafa da tekrar teşekkür ediyorum' diye konuştu.