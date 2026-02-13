Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'teki seçim ve referandumun huzur içinde gerçekleşmesinden memnuniyet duydu. Türkiye'nin gözlemci olarak katıldığı süreçte, sonuçların demokrasiye katkı sağlaması temenni edildi.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, 12 Şubat'ta Bangladeş'te düzenlenen ulusal meclis seçimleri ve anayasal değişiklikleri kapsayan referandumun huzur içinde gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, Türkiye'den gözlemcilerin de takip ettiği seçim ve referandum sonuçlarının Bangladeş'te demokrasi, istikrar ve refahın güçlenmesine katkı sağlaması temenni edildi. Açıklamada ayrıca, önümüzdeki dönemde Türkiye ile Bangladeş arasındaki ilişkilerin her alanda daha da gelişerek ilerlemesine yönelik iradenin teyit edildiği vurgulandı.