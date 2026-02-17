Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde Evim Dünyalara Bedel Birimi aracılığıyla, ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli bireylerin yaşam alanlarını daha sağlıklı ve güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.

GAZİANTEP (İGFA) - Kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle yalnız yaşayan, bakıma muhtaç ve sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bireylerin yaşam alanları hijyen ve güvenlik açısından Ramazan ayına hazır hale getiriliyor.

Ramazan öncesinde gerçekleştirilen çalışmalarda genel ev temizliği, ev ortamında saç-sakal kesimi hizmeti, boya-badana uygulamaları ile basit sıhhi ve elektrik tesisatı işlemleri yer alıyor.

Birimin faaliyetleri kapsamında ayrıca ev kazalarını önlemeye yönelik olarak banyo tutunma barı, kaydırmaz bant, seyyar WC, otomatik priz koruyucu, banyo taburesi, yatak yanı tutunma barı ve pencere emniyet kilidi gibi malzemelerin temini ve kurulumu gerçekleştiriliyor.

Hizmetten 65 yaş ve üzeri yalnız yaşayan yaşlılar, yüzde 70 ve üzeri engelli bireyler ile bakıma muhtaç ve dar gelirli vatandaşlar yararlanabiliyor.

Başvuru sahiplerinin herhangi bir kurumdan evde bakım hizmeti almıyor olması gerekiyor. Günlük yaşam ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan ve tıbbi bakım gereksinimi bulunmayan bireyler de kapsam dahilinde değerlendiriliyor. Hane içinde ya da yakın çevresinde destek unsuru bulunmasına rağmen bakım konusunda yetersizlik tespit edilen durumlarda da hizmet sunuluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Ramazan ayı öncesinde yürüttüğü çalışmalarla yaşlı ve engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdürüyor.

2025 yılında 852 haneye ulaşılan çalışma kapsamında 635 hanede temizlik hizmeti verildi, 102 hanede kişisel bakım sağlandı, 115 hanede ise boya-badana ve tadilat çalışmaları gerçekleştirildi.