New Jersey'in Bloomfield ilçesinde Ramazan ayı öncesi anlamlı bir ilke imza atıldı. Belediye iş birliğiyle Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki Maarif School USA'da düzenlenen törende Ramazan hilali aydınlatıldı.

Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Bloomfield ilçesi, bu yıl Ramazan ayını ilk kez 'Hilal Aydınlatma Töreni' ile karşıladı. Bloomfield Belediyesi'nin talebi üzerine, Türkiye Maarif Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Maarif School USA ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, farklı inanç ve kültürlerden çok sayıda katılımcıyı bir araya getirdi.

Bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıldı. Törene Bloomfield Belediye Başkanı Jenny Mundell, New York Başkonsolosluğu temsilcileri, Din Ataşesi, okul yöneticileri, veliler, öğrenciler ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Etkinlik kapsamında sanat ve el işi atölyeleri, çocuklara yönelik aktiviteler ve henna uygulamaları düzenlenerek Ramazan'ın kültürel yönü de katılımcılara tanıtıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Mundell, Ramazan ayını kutlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Daha sonra söz alan Maarif USA CEO'su Ahmet Celal Özdemir ise hilalin yalnızca Ramazan'ın başlangıcını simgelemediğini, aynı zamanda anlayış, dostluk ve toplumsal dayanışmanın da sembolü olduğunu vurguladı. Özdemir, 'Bu akşam yalnızca bir hilali değil, karşılıklı anlayışı ve ortak değerleri de aydınlatıyoruz' ifadelerini kullandı.

Ramazan hilali, Belediye Başkanı Mundell ile Ahmet Celal Özdemir tarafından birlikte aydınlatıldı.

Tören, Din Ataşesi'nin yaptığı dua ile sona erdi.

Program sonunda Bloomfield Belediyesi katılımcılara sıcak kahve ve çeşitli atıştırmalıklar ikram ederken, Maarif Okulu tarafından çay servisi yapıldı.