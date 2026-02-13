Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Tarihi Kentler Birliği tarafından Portekiz ve İspanya'ya düzenlenen teknik inceleme programına katılarak Avrupa'daki tarihi kent uygulamalarını yerinde inceledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği tarafından 11-15 Şubat tarihleri arasında Portekiz ve İspanya'da teknik inceleme programı düzenleniyor.

MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve üye belediyelerin başkanlarıyla birlikte teknik gezide yer aldı.

PORTEKİZ'DEN SONRA İSPANYA

Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler, tarihi ve kültürel mirasın korunması, başarılı uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi ve tarihi kentlerde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen program kapsamında Lizbon Belediye Başkanı Carlos Moedas ile bir araya geldi. Başkan Mustafa Bozbey ve heyet, daha sonra İspanya'nın Cordoba, Sevilla ve Granada kentlerinde de teknik gezi ve inceleme yapacak.

Program kapsamında yerel yönetim uygulamaları, tarihi kentlerin korunması ve yaşatılmasına yönelik çalışmalar, deprem hazırlıkları, mimari zenginlikler ve şehircilik yaklaşımları başlıklarında teknik saha gözlemleri yapılacak. Kültürel ve teknik gezilerle birlikte tarihi kentlerin korunmasına ilişkin uygulamalar, yerel yönetim politikaları ve sürdürülebilir kent yönetimi konularında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanacak.