Recep Tayyip Erdoğan, Abiy Ahmed Ali'nin daveti üzerine bugün Etiyopya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Türkiye'nin Afrika ile karşılıklı saygı ve stratejik ortaklık temelinde yürüttüğü politika çerçevesinde yapılacak temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkent Addis Ababa'ya öğle saatlerinde ulaşması bekleniyor.

Program, Etiyopya'nın bağımsızlık sembollerinden biri olan Adwa Victory Memorial'na çelenk bırakılmasıyla başlayacak.

Ardından Erdoğan, National Palace'ta resmi törenle karşılanacak. Liderlerin baş başa ve heyetler arası görüşmelerinde Türkiye-Etiyopya ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek; ekonomi, ticaret ve savunma başta olmak üzere stratejik iş birliği alanları masaya yatırılacak.

Görüşmelerde Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeler ve Etiyopya-Somali hattındaki son durumun da gündemde olması bekleniyor.

Ziyaret kapsamında çeşitli iş birliği anlaşmalarının imzalanması ve iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.