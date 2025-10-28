29 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye, mal ve hizmet ihracatını 390 milyar dolara çıkararak Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Cumhuriyetin 102'nci yılında ihracatın yüzyılına ulaştıklarını belirterek, 'Ml ihracatı 270 milyar dolara, hizmet ihracatı ise 120 milyar dolara yükseldi' dedi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye'nin 29 Ekim 2025 itibarıyla toplam ihracatının 390 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını açıkladı. Bakan Bolat, mal ihracatının 270 milyar dolar, hizmet ihracatının ise 120 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Bakan Bolat, Türkiye'nin ihracat performansının Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına güçlü bir giriş yaptığının göstergesi olduğunu vurguladı.

1980-2000 yılları arasında dünya mal ihracatından aldığı payın ortalama yüzde 0,38 olduğunu hatırlatan Bolat, 2024 itibarıyla bu payın yüzde 1,07'ye yükseldiğini ifade etti.

Türkiye'nin ihracat yaptığı ülke ve ürün sayısındaki artış da dikkat çekiyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında yalnızca 24 ülkeye ihracat yapılırken, bugün 224 ülke ve gümrük bölgesine, 12.806 farklı ürünle ihracat gerçekleştiriliyor. 2024 yılında 53 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılırken, 60 ülkede rekor seviyelere ulaşıldı.

Sanayi ve teknoloji ihracatındaki dönüşüm de öne çıkıyor. 1969'da sanayi ürünleri ihracatı toplam ihracatın yüzde 21,2'si iken, 2024'te yüzde 94,2'ye yükseldi. Makine ve ulaştırma araçlarının ihracattaki payı ise yüzde 0,2'den yüzde 30,1'e çıktı. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı da 2002'de yüzde 30,4 iken, 2025'in ilk 9 ayında yüzde 42,6'ya ulaştı.

Sektörlerdeki başarılar da somut rakamlarla kendini gösteriyor. Türkiye, otomotivde yıllık 1,5 milyon araç üretimi ve 37 milyar doları aşan ihracat ile Avrupa'nın dördüncü, dünyanın on ikinci büyük üretim üssü konumunda bulunuyor. Savunma sanayi ihracatı 15 milyar doları aşarken, beyaz eşya ihracatı 5,6 milyar dolarla Avrupa'da üçüncü sırada yer alıyor. Tekstil ve hazır giyim sektöründe ise toplam ihracat 32 milyar dolara ulaştı.

Cumhuriyetin 102. yılında ulaşılan başarıların Türkiye'nin üretim gücünün, ihracatçısının azminin ve mühendisimizin vizyonunun eseri olduğunu ifade eden Bakan Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, dünya ekonomisindeki etkin ve belirleyici konumumuzu pekiştirmeye kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.