Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin WIPO 2025 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri raporuna göre patent, tasarım ve marka alanlarında dünya çapında önemli bir yükseliş kaydettiğini açıkladı. Türkiye, uluslararası patent başvurularında kadın buluşçu oranında yüzde 26,1 ile dünya lideri konumunda.

ANKARA (İGFA) - Türkiye, fikri mülkiyet alanında uluslararası başarılarını sürdürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, WIPO'nun 2025 Dünya Fikrî Mülkiyet Göstergeleri Raporu'na ilişkin paylaşımında ülkemizin patentten tasarıma, markadan kadın buluşçulara kadar birçok alanda dikkat çeken bir performans sergilediğini duyurdu.

Rapora göre Türkiye; uluslararası patent başvurularında kadın buluşçu oranında yüzde 26,1 ile dünya lideri konumunda.

Yerli patent başvurularında dünyada 10. sırada olan Türkiye, yerli patent artış hızında dünyanın en hızlı yükselen ilk üç ülkesi arasında, yerli marka başvurularında dünya 6.'sı, yerli tasarım başvurularında dünya 3.'sü konumunda olduğu belirtildi.

Bakan Kacır, söz konusu başarıların, araştırmacı, mühendis, girişimci ve özellikle kadın buluşçuların teknoloji ve inovasyon alanındaki çabalarının güçlü bir yansıması olduğunu vurguladı.