Et ve Süt Kurumu (ESK), son dönemde et piyasasında yaşanan fiyat dalgalanmalarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Kurum, arz güvenliğinin sağlanması ve spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi için tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, piyasada spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek amacıyla sürecin yakından izlendiği ve gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

ESK, yıl sonu, Ramazan ayı öncesi ve Ramazan ayı boyunca tüm tedarik planlamalarını tamamlayarak arz güvenliğini sağlamak için operasyonel hazırlıklarını tamamladı.

Kurum tarafından elde edilen karkas etler, ESK marketleri, PERDER üyesi marketler, Tarım Kredi Kooperatif marketleri, yemek firmaları ve et sanayicilerine ulaştırılmaya devam edecek.

Açıklamada, üreticilerden tüketicilere kadar tüm paydaşların mağduriyet yaşamaması ve et piyasasında istikrarlı bir yapının korunması için regülasyon faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Söz konusu açıklama, fiyat istikrarının korunması ve arz güvenliğinin sağlanması konusunda kurumun kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.