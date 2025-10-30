Hise Global ana sponsorluğunda 6 Kasım'da düzenlenecek forum, AB'nin yeşil mutabakatı ile Türkiye'nin kalkınma vizyonunu buluşturacak; enerji, mobilite ve Orta Koridor fırsatları masada.

İSTANBUL (İGFA) - Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği desteğiyle organize edilen Türkiye-EU Business Forum 2025, 6 Kasım'da Brüksel'de kapılarını açıyor.

'Geleceği Güçlendirmek: Yeşil ve Dijital Dönüşümde Stratejik Ortaklık' temalı etkinlik, Hise Global'in ana sponsorluğunda gerçekleşecek. Forum, sürdürülebilir yatırımlar, teknoloji transferi ve ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Enerji, mobilite, akıllı şehirler ve Orta Koridor oturumlarında Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası, OECD, TOBB ile sektör temsilcileri bir araya gelecek.

Yeşil enerji, elektrikli araçlar, akıllı şehir uygulamaları ve bölgesel ticaret bağlantıları tartışılacak.

Hise Global, Avrupa yapılanması Hise Europe ile proje yönetimi, mühendislik ve sürdürülebilirlik danışmanlığındaki uzmanlığını sergileyecek.