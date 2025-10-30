Türk tarım sektörünün önde gelen buluşması olan 18. Adana Tarım Fuarı, küresel makine pazarının dijital devi Truck1 ile medya ortaklığı kurdu. Fuar, 4-8 Kasım 2025 tarihleri arasında Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

ADANA (İGFA) - Adana Tarım Fuarı, tarım profesyonelleri için en son inovasyonları, teknolojileri ve ürünleri sergileyen kritik bir platformdur.

Etkinlik, traktörlerden biçerdöverlere, modern sulama sistemlerinden gübrelere ve hayvansal üretime dair geniş bir ürün yelpazesine ev sahipliği yapacak. Sektör uzmanlarının bilgi alışverişinde bulunabileceği, yeni ürünleri keşfedebileceği ve profesyonel ağlarını genişletebileceği bu fuar, bölgesel ve ulusal tarımın geleceğine ışık tutuyor.

TRUCK1 ORTAKLIĞI İLE KÜRESEL ERİŞİMİ GÜÇLENDİRME

Organizasyon yetkilileri, fuarın katılımcılara sunduğu en önemli faydanın ürünlerini tanıtmak, doğrudan geri bildirim almak ve yeni pazarlara açılma potansiyeli olduğunu vurguluyor. Bu vizyon, fuarın resmi medya ortağı olan Truck1'in küresel erişim gücüyle mükemmel bir şekilde örtüşüyor.

Truck1'in dijital platformu, katılımcı satıcıların ürünlerini potansiyel alıcılardan oluşan küresel bir kitleye ulaştırmasını sağlıyor.

Sitede, ELİBOL - AGRO TİGER, SAYGINLAR ve Novatar gibi önde gelen Türk üreticilerin hem sıfır hem de ikinci el tarım makineleri için detaylı ilanları yer alıyor.

36 dili destekleyen çok dilli arayüzü sayesinde Truck1, dünyanın farklı bölgelerindeki alıcılar için uluslararası ticareti kolaylaştırıyor. Platformun 2025 yılı alıcı faaliyet verilerine göre, tarım makineleri kategorisi Türkiye'den alıcılar arasında en çok talep edilen alanlardan biri olmayı sürdürüyor. Bu ortaklık, Türk tarım makinelerinin ihracat potansiyelini artırma yolunda önemli bir adımdır.

Adana Tarım Fuarı, 4-8 Kasım 2025 tarihlerinde, tarım sektörünün geleceğini şekillendirmek üzere tüm profesyonelleri bekliyor.