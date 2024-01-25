“Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla çağdaş nesillerin yetişmesi için ilköğretim çağındaki çocuklara nitelikli eğitim desteği sunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 29’uncu yaşını kutlamak için 23 Ocak’ta Pera Müzesi’nde özel bir etkinlik düzenledi. Türkiye’nin 27 ilinde 72 etkinlik noktasında TEGV, 29 yılda 100 bini aşkın gönüllüsünün desteğiyle 3 milyondan fazla çocuğu nitelikli eğitim desteği ile buluşturdu.

Kuruluş tarihi olan 23 Ocak günü Pera oditoryumunda düzenlenen doğum günü kutlamasına TEGV Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticileri, TEGV çocukları, gönüllüler, çalışanlar ve basın temsilcileri katılım gösterdiler. Yönetim Kurulu Başkanı M. Özalp Birol’un TEGV’in kuruluşundan bugüne topluma dokunuşlarını özetlediği etkinlikte, Genel Müdür Sait Tosyalı 2023 yılı çalışmaları ile 2024 yılı projeleri hakkında bilgi verdi. TEGV çocuklarından oluşan koronun seslendirdiği PARLA marşına konuklar coşkulu bir şekilde eşlik ettiler. Etkinliğin sonunda doğum günü pastası kesilirken, eğitim dostları TEGV’in doğum gününü videolu mesajları ile kutladılar.

“TEGV’e emek veren herkese teşekkür ediyorum”

Konuşmasına TEGV’in en büyük destekçilerinden Semahat Arsel hanımın, TEGV’in kurucusu Suna Kıraç’ı anma günündeki kabir ziyaretinden sonra kendisine yolladığı mektup’u okuyarak başlayan Yönetim Kurulu Başkanı M. Özalp Birol, Semahat hanım’ın TEGV’in sadece çocukların akademik gelişimine destek vermekle kalmayıp, yaşam tarzlarını da ne kadar değiştirdiği ile ilgili görüşlerini paylaştıktan sonra, sözlerine eski TEGV çocuklarının bugün geldikleri konumlarından örnekler vererek devam etti. Suna Kıraç’ın TEGV’i kurma amacı olarak “Biz sevgiyle yaklaştığımız, bilgiyle donattığımız çocuklarımıza dimdik yürümelerini, hayata karşı daha güçlü durmalarını sağlayacak becerileri ve özgüveni kazandıracağımıza inanıyoruz. Çocuklarımız için okulun tamamlayıcısı, sokağın ve riskli ortamların alternatifiyiz” dediğini paylaşan M.Özalp Birol, gönüllülerin çocukların geleceğe ilişkin tercihlerinde ufuklarını genişlettiğini; renkli mekanlarda zaman geçirmekten çok mutlu olduklarını; atölye temelli içeriklerle eğlenerek öğrenirlerken nitelikli eğitimin, ellerindeki tek güç, tek fırsat olduğunun farkına vardıklarından söz etti. TEGV’in Ulu Önder Atatürk’ün “hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” sözünü ilke kabul ederek, bilim ve teknolojiye ağırlıkla yer verdiğini; dijital ve fiziksel robotik kodlama, Tasarım ve Beceri Atölyeleri ve Bilim Ateşböcekleri ile çocukların nitelikli bireyler olarak yetişmelerine ortam yarattığının altını çizdi. 28 yıl boyunca sürekli geliştirdiği kurumsal yapısı, şeffaflık ve hesap verebilirlik özellikleriyle, ülkemizde ve dünyada güven yarattığını, geniş kitleler ve kurumlar tarafından benimsenip desteklendiğini ifade etti. Deprem felâketinden hemen sonra deneyimlendiği gibi TEGV’in Türkiye’deki kurumların sosyal sorumluluk projelerinde aranan bir paydaş olurken, yurt dışından fonlarla da desteklenen, bireysel bağışçıların da portföyde giderek ağırlık kazandığı bir kurum halini aldığını sözlerine ekledi. M. Özalp Birol konuşmasını TEGV’in tüm eğitim dostlarına teşekkür ederek bitirdi.

“Yeni araçlar Ateşböceği filomuza katılıp ışık saçmaya başlayacak”

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı 2023 çalışmaları ile 2024 projeleri şöyle özetledi: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını tüm yıla yayılan Cumhuriyetin Yüzleri projemiz ve etkinliklerle kutladık. Mütevellilerimiz, yönetim kurulumuz, çalışma arkadaşlarımız, gönüllülerimiz ve çocuklarımızla iki kez Atamızın huzuruna çıktık; O’na minnetlerimizi sunduk. 6 Şubat felaketi sonrası tüm olanaklarımızı, seferber ettik. Gönüllülerimiz, Ateşböceği filomuz ve bölgedeki etkinlik noktalarımızla çocuklarımızın yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından gelen bağışlarla yeni araçlar Ateşböceği filomuza katıldı; Diyarbakır, Denizli ve Gaziosmanpaşa’da yeni etkinlik noktalarımızı açtık. Heyecan duyduğumuz projelerimiz bu yıl da devam edecek: Gaziantep, Gölcük ve Anadoluhisarı noktalarımızı açmayı planlıyoruz. Yeni araçlar Ateşböceği filomuza katılıp çocuklarımıza ışık saçmaya başlayacak. Su, İklim, Sağlıklı Beslenme, Geleceğin Meslekleri, Güvenli Trafik, Deprem ve Doğal Afet Bilinci temalı eğitim programlarımız bu yıla damga vuracak projelerimiz arasında”.

Eğitim dostlarından doğum gününde TEGV’e mesajlar Ahmet Erdem (SHELL-Türkiye Ülke Başkanı): Ülkemizdeki ilköğretim çağındaki çocukların donanımlı birey olarak yetişmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren TEGV’in 29’uncu yaşını gönülden kutluyorum. Bu yolda gecesini gündüzüne katan TEGV yönetim ekibine, çalışanlarına ve gönüllülerine şahsen ve tüm Shell Türkiye ailesi adına teşekkürlerimi iletiyorum. Erdoğan Çoban (ŞÖLEN-CEO): “Bir Çocuk Değişir Türkiye Gelişir” diyerek yola çıkan ve eğitim alanındaki kıymetli çalışmalarıyla önemli izler bırakan TEGV’in 29’uncu yılını kutluyorum. Ne mutlu ki bize böylesi önemli bir vakfımızla iş birliği içinde ülkemizin aydınlık geleceği olan çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunuyoruz. TEGV ailesine ülkemizin geleceğine yaptıkları değerli katkıları için teşekkürlerimizi sunuyorum. TEGV’in varlığı Türkiye’yi ve geleceğimizi aydınlatıyor. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hulusi Acar (Media Markt Türkiye-CEO): Türkiye’nin geleceğine bu kadar yatırım yapan böyle bir vakfın olmasından gurur duyuyorum. 29’uncu yaş gününüzü gönülden kutluyorum ve birlikte nice projelere imza atmayı diliyorum. Muzaffer Aksoy (BANK ABC-CEO): TEGV’in eğitim eşitliği konusunda sağladığı fayda Türkiye’nin geleceği ve gelişimi için çok önemli. Bundan da çok mutluluk duyuyor, daha büyük başarılar diliyoruz. Oğuz Toprakoğlu (Vehbi Koç Vakfı- Genel Müdürü): Vehbi Koç Vakfı olarak, TEGV ile olan iş birliğimizden çok memnunuz. TEGV’in faaliyetlerini desteklemeyi önemsiyoruz. Çok değerli Koç ailesinden rahmetli Suna Kıraç hanımefendinin kuruluşunda önemli rol oynadığı TEGV, bizim için kardeş vakıf statüsündedir. Koç topluluğunun depremzedeler için kurduğu Umut Kentlerde, TEGV iş birliği yaptığımız vakıfların başında gelmiştir. TEGV, yılların getirdiği saha tecrübesi ve çeviklik ile çok hızlı bir şekilde Umut Kentlerde çocuklar için rengarenk sosyal alanlar yaratmıştır. TEGV ile iş birliğimizin uzun yıllar devam etmesini ümit ediyor, faaliyetlerinde başarılar dilerken 29’uncu yılını içtenlikle kutluyoruz. Özgün Özgüler (PINAR-Pazarlama Müdürü / Kurumsal Projeler): Bugün Tasarım Mucitleri Ateşböceğimiz ile Adıyaman’daki çocuklarımızla buluşuyor, onlara ışık olmaya çalışıyoruz. Bize bu fırsatı tanıdıkları ve süreçteki sonsuz destekleri için tüm TEGV ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. TEGV’in aydınlattığı nice yılları birlikte kutlamak dileğiyle. Zeynep Yuvanç Uslu (Dominos Pizza Türkiye-Medya Planlama ve Halkla İlişkiler Müdürü): Ne mutlu bize ki, TEGV ile inandığımız yolda en gerekli zamanda birbirimizden güç alarak yürümeye başladık. “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” bizim de benimsediğimiz bir söylem ve hep söylediğimiz gibi, biz her şeyi beraber yapıyoruz diyerek yola çıkıyoruz ve yol arkadaşlığımızı sevgi ve adanmışlıkla güçlendiriyoruz. Çocukların nitelikli eğitimine erişmesine beraber katkı sağladığımız için çok mutluyuz. Çalışmalarıyla bize değer katan, etkin ve fark yaratan TEGV’e çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın TEGV.

Kuruluşundan bugüne TEGV

1995’te Suna Kıraç öncülüğünde 55 kişilik Mütevelli Heyeti üyesi ile kurulan TEGV, 29 yılda gönüllülerinin ve eğitim dostlarının da desteğiyle Türkiye’nin birçok farklı yerinden 3 milyonun üzerinde çocuğa ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. TEGV, Türkiye’nin 27 ilinde, 6 Eğitim Parkı, 42 Öğrenim Birimi ve 24 Ateşböceği ile toplam 72 noktada, çocuklara umut olmayı sürdürüyor. Ateşböcekleri, 29 yılda 231 bin kilometre yol kat etti ve dünyayı yaklaşık altı kez dolaşacak kadar yolculuk yaparak ülkemizin dört bir yanındaki çocukların geleceklerine ışık tuttu. 2009 yılında Bakanlar Kurulu tarafından "izin almadan yardım toplama" hakkına sahip vakıf olarak tanındı. Yıllar içerisinde Türkiye'nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu oldu. TEGV 30’uncu yılını kutlamaya hazırlanırken, dinamik yapısı ve yenilikçi eğitim metotlarıyla çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlamaya devam ediyor.

Deprem bölgesinde TEGV

TEGV, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli deprem sırasında bölgede bulunan 6 Ateşböceği (Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır) ve iki sabit etkinlik noktası (Şanlıurfa ve Adana) ile depremden etkilenen vatandaşlara ilk andan itibaren barınma, ısınma, temel gıda ve hijyen desteğinde bulundu. Shell Türkiye ve Vehbi Koç Vakfı’nın destekleriyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da 15 konteyner kentte öğrenim birimleri kurdu; çocuklarla etkinliklere devam ediyor. MediaMarkt 3, TIRSAN 2, Migros ve Pınar 1’er adet yeni Ateşböceği yapımına destek oldular. TEGV 2024’te filosuna MediaMarkt ve İstanbul Rotary’nin destekleriyle 2 yeni Ateşböceğini daha dahil edecek. Diyarbakır merkezde yeni bir öğrenim birimi açıldı. Umuda Pedal Derneği ve İlk Adım Cycling Academy iş birliğiyle bölgedeki çocuklara ‘Bisiklet Temel Eğitim Programı’ uyguladı; yurtdışından YOU Stiftung, Mozaik Vakfı ve Turkish Philanthropy’den aldığı bağışlarla bölgede toplam 1000 çocuğu bisikletleriyle buluşturdu. Deprem bölgesinde sürdürdüğü faaliyetlere destek olan 500’den fazla gönüllüsüyle 25 binden fazla çocuğa ulaştı.

Ateşböceklerinden dünya turu

1999 Marmara Depremi sonrasında TEGV, eğitimin kesintiye uğramaması için UMUT 2000 Projesi kapsamında Hayat Mahalleleri ve Umut 2000 Mobil Eğitim Üniteleri modelini hayata geçirdi. Böylece Umut 2000, bugün Ateşböceği mobil eğitim araçlarının çıkış noktası oldu. TEGV Ateşböceği filosu; Bingöl, Van, Elazığ ve İzmir depremlerinden sonra da afet bölgelerine ulaşmış, çocuklara yardım ve destek hizmeti sunmanın yanı sıra, mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları yerleşkelere de eğitim desteği sağlamıştı. Ateşböcekleri 6 Şubat felaketinden sonra da bölgedeki çalışmalarıyla a çocuklara umut olmaya devam ediyor.

TEGV’den dijital platformlar

İlki 2018’de açılan ve sayıları 5 yılda 43’e ulaşan TEGV Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA), çocukların eleştirel ve tasarım odaklı düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla kuruldu. Bu atölyeler çocukları 3 boyutlu yazıcılar, elektronik sensörler, kodlama kitleri ile teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor.

Pandemi sürecinde, Google.org ve INCO Education Accelerator Group danışmanlığı ile TEGV, tüm çocukların erişimine açık TEGV Dijital Eğitim Platformunu başlattı. “Yeni Dünya” kampanyası kapsamında dezavantajlı bölgelerdeki 4000’den fazla çocuğa tablet hediye ederek uzaktan eğitim desteği sağladı. Çocuklara algoritmik düşünce ve kodlamayı öğretmek amacıyla 2017’de hayata geçirilen ve mobil sürümü de bulunan Algo Dijital Kodlama Platformu, binlerce çocuğa geleceğin becerilerini kazandırmaya devam ediyor.

2023, çalışmaların ödüllerle taçlandırıldığı bir yıl oldu!

TEGV, Altın Örümcek Web Ödüllerinde Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel hazırlanan “Cumhuriyetin Yüzleri” projesi ile birçok dalda ödül kazandı. İstanbul Rotary Kulübü tarafından 2022-23 Meslekte Üstün Hizmet Ödülünü aldı. ARC Ödülleri yarışmasında Entegre Faaliyet Raporu ile Gümüş, iç tasarımda ise Onur Ödülü alarak yılı 8 farklı ödülle tamamladı. Bunların yanı sıra, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda titiz bir denetim sürecinden geçtikten sonra ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) belgesinin en güncel versiyonu ISO 27001:2022 ile alan ilk sivil toplum kuruluşu oldu.