YÖK Başkanı Erol Özvar, Times Higher Education 2026 alan bazlı sıralamalarında Türkiye'nin Eğitim Bilimleri alanında Avrupa'da 3'üncü, dünyada 4'üncü sıraya yükseldiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Times Higher Education'ın (THE) 2026 alan bazlı sıralamalarının Türkiye'nin Eğitim Bilimleri alanındaki güçlü ve istikrarlı yükselişini net biçimde ortaya koyduğunu belirtti. Özvar, bu alanda ilk 1000'de yer alan üniversite sayısı bakımından Türkiye'nin Avrupa'da 3'üncü, dünyada ise 4'üncü sırada yer aldığını ifade etti.

Eğitim Bilimleri alanında dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına giren Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (93. sıra) özel bir başarıya imza attığını vurgulayan Özvar, Boğaziçi Üniversitesi (201-250), Hacettepe Üniversitesi (251-300) ile Ankara, Gazi, İnönü ve Yıldız Teknik Üniversitelerinin (401-500) elde ettiği derecelerin de son derece kıymetli olduğunu kaydetti.

Geçtiğimiz yıl Eğitim Bilimleri alanında ilk 1000'de 35 üniversiteyle temsil edilen Türkiye'nin, bu yıl 44 üniversiteye ulaşmasının önemli bir gösterge olduğuna dikkat çeken Özvar, bu başarının birkaç kurumla sınırlı olmadığını, uzun yıllara yayılan akademik birikim, tutarlı araştırma gündemleri ve kurumsal iş birliklerinin sonucu olduğunu belirtti. YÖK Başkanı Özvar, açıklamasının sonunda üniversiteleri tebrik ederek, Türkiye'nin akademik ekosisteminin daha da güçlenerek yeni uluslararası başarılara imza atmasını temenni etti.