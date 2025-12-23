Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan ziyareti kapsamında MÜSİAD Azerbaycan Genel Kurulu'na katıldıklarını belirterek, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi için desteklerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

AZERBAYCAN (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın teşrifleriyle düzenlenen MÜSİAD Azerbaycan Genel Kurulu'na katıldıklarını açıkladı. Bolat, paylaşımında Azerbaycan ile ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişimine sahada katkı sunan Türk iş insanlarıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Türkiye ve Azerbaycan iş dünyaları arasında kalıcı ve sürdürülebilir iş birliklerinin hedeflendiğini vurgulayan Bolat, sektörel buluşmalar, özel ticaret heyetleri ve B2B organizasyonlara yönelik desteklerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Gerçekleştirilen görüşmelerde iş insanlarının sahada karşılaştıkları sorunların çözümü ve iş süreçlerinin kolaylaştırılmasının ele alındığını aktaran Bolat, yapılan her yatırımın ve sunulan her hizmetin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki kardeşliğin ve ortak geleceğin güçlü bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Bakan Bolat, dünya genelindeki şubeleriyle Türkiye'nin küresel görünürlüğüne katkı sağlayan MÜSİAD'a ve ev sahipliği dolayısıyla MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'e teşekkür ederek, MÜSİAD Azerbaycan Genel Kurulu'nun ülkeler ve iş dünyası için hayırlı olmasını temenni etti.