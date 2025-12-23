Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakü'de düzenlenen uluslararası konferansta çocukların dijital ortamdaki risklerden korunması için önleyici politika, etkili koruma ve teknoloji-temelli yönetişimin önemine dikkat çekti.

AZERBAYCAN (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 'Dijital Ortamda Çocukların Zararlı Bilgilerden Korunması: Modern Araçlar ve Perspektifler' başlıklı Uluslararası Konferansa katıldı.

Konferansta konuşan Bakan Göktaş, internet, sosyal medya ve yapay zekâ tabanlı sistemlerin çocukların hayatına doğrudan temas ettiği bir dönemde olunduğunu belirterek, bu durumun koruma politikalarının güncellenmesini ve sınır aşan risklere karşı ortak hareket edilmesini zorunlu kıldığını vurguladı. Dijital ortamın çocuklara eğitim ve iletişim açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Göktaş, aynı zamanda siber zorbalık, kişisel verilerin izinsiz kullanımı, şiddet, istismar ve dezenformasyon gibi ciddi riskler barındırdığını söyledi.

Bakan Göktaş, çocukların dijital güvenliği konusunda üç temel başlığa odaklanılması gerektiğini belirtti. Bunların ilki olan önleyici politikalar kapsamında dijital okuryazarlığın; mahremiyet bilinci, güvenli iletişim ve eleştirel düşünme ile birlikte ele alınması gerektiğini dile getirdi. Ailelerin bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. İkinci başlık olan etkili koruma konusunda ise zararlı içeriklerin hızla yayılabildiğini belirten Göktaş, erişilebilir başvuru mekanizmaları ve kesintisiz mağdur destek hizmetlerinin önemine dikkat çekti. Üçüncü başlık olarak teknoloji ve yönetişimi işaret eden Göktaş, yapay zekânın hem riskleri artırabildiğini hem de zararlı içeriklerle mücadelede önemli araçlar sunduğunu ifade ederek, şeffaflık ve hesap verebilirliğin güven için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'NİN DİJİTAL ÇOCUK KORUMA POLİTİKALARI

Türkiye'nin çocuk koruma sistemini kurumlar arası koordinasyon ve sahaya dayalı hizmet anlayışıyla yürüttüğünü belirten Göktaş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planında dijitalleşmenin beş ana temadan biri olduğunu hatırlattı. 2024-2028 dönemini kapsayan plan kapsamında, aile bireylerinin dijital araçları bilinçli kullanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. Bakan Göktaş, Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi, DUY İhbar Platformu, Sosyal Medya Çalışma Grubu ve Çocuklar Güvende web sitesi ile mobil uygulaması aracılığıyla çocuklar için güvenli dijital alanlar oluşturduklarını ifade etti.

Dijital medya ve oyun platformlarına ilişkin dünyadaki düzenlemelere de değinen Göktaş, birçok ülkede çocukların sosyal medyaya erişimine yaş sınırı getirildiğini hatırlattı. Türkiye'ye özgü bir model üzerinde çalıştıklarını belirten Göktaş, dijital medya ve oyun platformlarına yönelik düzenleyici ve denetleyici bir yasal düzenlemenin yakın zamanda hayata geçirileceğini açıkladı. Bakan Göktaş, Türkiye'nin bu alandaki deneyimini paylaşmaya ve uluslararası iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu ifade etti.