Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Münir Cura, Mardin’de kurum müdürlerini ziyaret ederek 2024-2025 sezonunda verilen destekler için teşekkür etti. Cura, 2025-2026’da Mardin’de Çocuk Atletizmi Eğitim Kursu, Bölgesel Kros Ligi ve uluslararası yarışmalar düzenleneceğini duyurdu.MARDİN (İGFA) - Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Münir Cura, Mardin’de bir dizi ziyarette bulundu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Doğan Ağalday ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik’i makamlarında ziyaret eden Cura, 2024 ve 2025 sezonlarında Mardin’de düzenlenen atletizm faaliyetlerine sağlanan destekler için teşekkürlerini sundu.

2025-2026 sezonu için Mardin’de planlanan etkinlikleri paylaşan Cura, “Çocuk Atletizmi Eğitim Kursu”, “Bölgesel Kros Ligi” ve ulusal-uluslararası özel yarışmaların kentte düzenlenmesi için çalışmalar yapıldığını belirterek, faaliyetlerin ilgili kurumlar ve paydaşlarla iş birliği içinde hayata geçirileceğini söyledi. Mardin’in atletizmdeki potansiyeline vurgu yapan Cura, desteklerin devamının önemine dikkat çekti.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başta olmak üzere, Artuklu Üniversitesi Rektörü ve diğer kurum müdürlerine, atletizm faaliyetlerine verdikleri destek için Türkiye Atletizm Federasyonu adına teşekkür eden Cura, federasyonun 81 ilde başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Cura, “Yarışmalar, kurslar ve yurt içi-yurt dışı organizasyonlarda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Spor Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır’ın destekleri büyük önem taşıyor” dedi.