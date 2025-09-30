Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor A.Ş. iş birliğiyle, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen bisiklet turu büyük bir katılımla yapıldı.KAYSERİ (İGFA) - “Herkes İçin Hareketlilik” mottosuyla gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 500 bisikletli, Cumhuriyet Meydanı’ndan start alarak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne kadar pedal çevirdi. Katılımın oldukça yoğun olduğu etkinlikte, sürdürülebilir ulaşım, çevre dostu şehircilik ve temiz ulaşım alternatifleri konusunda farkındalık oluşturuldu.

Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Cengiz Leblebici, start öncesi yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Bugün pedallarımızla vereceğimiz mesaj çok güçlü: Daha temiz, daha yeşil, daha sağlıklı bir Kayseri mümkün! Hep birlikte ‘Herkes için hareketlilik’ diyoruz ve bu bilinçle geleceğe umutla bakıyoruz. Kentlerimiz büyüyor, araç sayısı artıyor. Bu da daha çok trafik, gürültü ve kirlilik demek. Ama biliyoruz ki küçük davranış değişiklikleri büyük sonuçlar doğurur. İşe yürüyerek gitmek, toplu taşımayı kullanmak, bisiklete binmek hem şehirlerimizin hem de ülkemizin geleceğini doğrudan etkiliyor.”

Leblebici, Kayseri’nin bisiklet kullanımı ve hareketlilik için her türlü imkana sahip olduğunu belirterek, “Belediyemiz öncülüğünde ‘Sporun Başkenti’ olma yolunda hızla ilerleyen şehrimizde, bisiklet kullanımını artırmak, çevreci ulaşımı önceliklendirmek, trafikte yaya ve bisikletlilere saygıyı bir kültür haline getirmek hepimizin ortak hedefi olmalı.” dedi.

Yaklaşık 500 bisikletlinin katıldığı turun startını Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Cengiz Leblebici verdi. Katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı’ndan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne kadar pedal çevirerek renkli görüntüler oluşturdu.

Her yıl 16–22 Eylül tarihleri arasında Avrupa’nın dört bir yanında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bu yılki teması “Herkes İçin Hareketlilik” oldu. Avrupa genelinde farklı farkındalık etkinlikleri düzenlenirken, Kayseri de bu zincirin önemli bir halkası oldu.