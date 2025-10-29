New York Başkonsolosluğu ve THY'nin katkılarıyla düzenlenen Cumhuriyet konserinde flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları ve piyanist Sıla Şentürk sahne aldı.

ABD (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla New York Kültür ve Tanıtma Ataşeliği tarafından, New York Başkonsolosluğu ve Türk Hava Yolları'nın (THY) katkılarıyla özel bir konser düzenlendi.



Türkevi'nde gerçekleşen etkinlikte flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları ve genç piyanist Sıla Şentürk, seçkin bir repertuvarla sahne aldı. Türk ve Amerikalı davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği konsere 150'nin üzerinde kişi katıldı.



Sanat dolu gece, dinleyicilerden tam not aldı. Konserin ardından verilen davette, Türk mutfağının seçkin lezzetleri konukların beğenisine sunuldu.

New York Başkonsolosluğu, etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:



'Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ataşeliğimiz ile Türk Hava Yolları'nın değerli katkılarıyla, saygıdeğer flüt sanatçımız Lelya Bayramoğulları ve genç yetenek piyanist Sıla Şentürk'ü Türkevi'nde ağırladık. Müzik dolu bu anlamlı akşamda emeği geçen herkese teşekkür ederiz.'



New York'taki Cumhuriyet kutlamaları, anlamlı bir buluşmaya dönüştü.