Türkiye, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların ateşkesi ihlal ettiğini belirterek İsrail'e 'barış ve istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçının' çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, saldırıların ateşkesi açık biçimde ihlal ettiği vurgulanarak, sivillerin hayatını kaybetmesinden derin endişe duyulduğu ifade edildi.

'ATEŞKESE TAM RİAYET HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamasında, ateşkesin korunmasının kalıcı barış umudunun devamı ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekilerek, 'Ateşkese tam riayet edilmesinin, kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz' denildi.

İsrail'e ateşkese bağlı kalması yönünde açık çağrıda bulunan Türkiye, 'İsrail'e, ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.' dedi.