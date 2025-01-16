TÜRKAV Kahramanmaraş İl Başkanlığı, anlamlı bir etkinliğe imza atarak Türk milliyetçiliğinin büyük isimlerini anmak ve önemli bir konuya dikkat çekmek amacıyla bir program düzenledi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - TÜRKAV Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nca düzenlenen programda, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş, Türk milliyetçiliğinin önde gelen isimlerinden Hüseyin Nihal Atsız ve kısa süre önce aramızdan ayrılan sanatçı Ferdi Tayfur anıldı.

Hoca Yusuf Ateş tarafından gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, manevi bir atmosferde devam etti.

Etkinlikte, Prof. Dr. Emin Toroğlu’nun “İklim Değişiklikleri” üzerine gerçekleştirdiği söyleşi ise katılımcılara hem bilimsel hem de toplumsal farkındalık kazandırdı. İklim değişikliğinin etkileri ve çözüm yolları üzerine yapılan bu sunum, programın anlam ve önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

TÜRKAV Kahramanmaraş İl Başkanı Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz, programın Türk kültürüne ve milliyetçilik değerlerine olan katkısına vurgu yaparak, “Bu etkinlikle, hem Türk büyüklerimizi anıyor hem de güncel ve hayati bir mesele olan iklim değişikliklerine dikkat çekiyoruz. Rabbim, Bozkurdun başını dik, Ülkücünün alnını açık, Üç Hilal’in geleceğini kutlu eylesin. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun inşallah.” dedi.

MHP Kahramanmaraş İl Yöneticileri, Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı, Türkiye Kamu-Sen İl Başkanlığı ve çok sayıda teşkilat mensubu da etkinliğe katılarak birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi.