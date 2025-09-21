Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında pazarlama faaliyetlerini yoğunlaştıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Kanada’yı radarına aldı. Türk zeytincilik sektörü Kanada’ya 10 bin ton zeytinyağı, 5 bin ton sofralık zeytin ihraç etmeyi hedefliyor.İZMİR (İGFA) - Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) 8-13 Eylül 2025 tarihlerinde Kanada’nın en büyük ticaret ve kültür merkezlerinden biri olan Toronto şehrine bir ticaret heyeti düzenledi. Heyete 16 ihracatçı firma katıldı. Türk ihracatçıları Kanadalı ithalatçılarla 190 ikili iş görüşmesi yaptı.

Kanada’yı, sağlık odaklı tüketim alışkanlıklarının yaygın olduğu bir pazar olarak nitelendiren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, kaliteli ve doğal ürünlere yönelik güçlü bir talep gördüklerini dile getirdi.

50 BİN TON ZEYTİNYAĞI 30 BİN TON SOFRALIK ZEYTİN TÜKETİYORLAR

Kanada’da zeytinyağı tüketiminin her geçen yıl artış gösterdiği bilgisini veren Uygun, “Kanada zeytin ve zeytinyağında ithalata dayalı bir pazar. Yıllık 50 bin ton zeytinyağı ve 30 bin ton sofralık zeytin ithalatları var. Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı potansiyeli büyük olmasına rağmen Kanada pazarında ihracat rakamları henüz istenen seviyelerde değil. Bu heyet sayesinde, zeytin ve zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın Kanada’daki ithalatçılar, distribütörler, şefler ve perakende zincirleri ile doğrudan temas kurması, ürünlerimizi tanıtması ve ticari iş birliklerini geliştirmelerini amaçladık” şeklinde konuştu.

Heyet kapsamında gerçekleştirdikleri iş görüşmeleriyle Türk zeytin ve zeytinyağının kalite, çeşitlilik ve sürdürülebilir üretim konularındaki güçlü yönlerini öne çıkardıklarının altını çizen Uygun şöyle devam etti:

“Kanada kamuoyunda ve sektör temsilcileri nezdinde bir farkındalık oluşturmayı; böylece, uzun vadede Kanada pazarında Türk ürünlerinin bilinirliğinin ve pazar payının artırılmasını hedefledik. Trademap 2024 verilerine göre, Kanada'nın Türkiye'den gerçekleştirdiği zeytinyağı ithalatı 2 bin ton seviyesinde. 30 bin tonluk sofralık zeytin ithalatlarından bin ton pay alıyoruz. Akdeniz diyetine ve doğal, sağlıklı ürünlere yönelik artan ilgi, Türk zeytin ve zeytinyağı sektörü için Kanada’da önemli bir büyüme potansiyeli sunuyor. Zeytinyağında 10 bin ton, sofralık zeytinde 5 bin ton ihracat rakamlarına ulaşmayı amaçlıyoruz.”

Kanada Ticaret Heyetine Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’ni temsilen EZZİB Başkanı Emre Uygun ve Başkan Yardımcıları Davut ER ile M. Kadri Gündeş katılım sağlarken, Heyette zeytin ve zeytinyağı ihracatçısı 16 Türk firması yer aldı. Türk heyeti, Walmart Supercenter, Loblaws, Farm Boy, Fiesta Farms, Solmaz Foods Retail Shop, Marché Adonis, Costco Wholesale ve Metro gibi zincir marketlerde incelemelerde bulundu.