Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ihracat odaklı projelerine hız kesmeden devam ediyor. Bursa iş dünyası temsilcileri BTSO’nun iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonuyla Fransa’nın başkenti Paris’te küresel tekstil ve moda sektörünün prestijli buluşmalarından olan Premiere Vision ve Texworld fuarlarına katıldı.FRANSA (İGFA) - Tekstil ve moda endüstrisinin geleceğini şekillendiren Premiere Vision Fuarı, bu yıl da dünyanın dört bir yanından profesyonelleri Paris’te bir araya getirdi. Kumaş, iplik, deri, tasarım ve aksesuar alanlarında faaliyet gösteren üreticilerin katılımıyla gerçekleşen fuar, sektördeki yeni trendlerin ve teknolojilerin paylaşıldığı bir platform olarak öne çıktı. Yaklaşık bin 200 firmanın stant açtığı fuarda, 187 Türk firması yer aldı.

Premiere Vision’da 56 Bursa Firması

Bursa’dan da 56 firmanın stant açarak katıldığı fuarda, firmalar yenilikçi koleksiyonlarını ve güçlü üretim kapasitelerini küresel alıcılarla buluşturma fırsatı elde etti. Fuarın bu yılki teması olan inovasyon ve teknoloji, özellikle sürdürülebilir üretim, dijital çözümler ve yeni nesil materyaller üzerine yoğunlaştı. Bu kapsamda firmalar hem mevcut pazarlardaki konumlarını güçlendirme hem de yeni iş birlikleri geliştirme imkânı buldu.

Texworld’de Bursa Firmaları İhracat İçin Masada

Paris’te düzenlenen 57. Texworld Fuarı ise dünya tekstil tedarik zincirinin en önemli platformlarından biri olarak dikkat çekti. 35’ten fazla ülkeden yaklaşık bin 300 katılımcının yer aldığı fuarda Çin, Hindistan, Kore, Tayvan, Bangladeş ve Pakistan gibi küresel oyuncuların yanı sıra, Kamboçya, Vietnam, Ruanda, Mısır ve Myanmar gibi gelişmekte olan tedarik merkezleri de fuarda yer aldı. Türkiye’den 37, Bursa’dan ise 16 firma fuarda stant açarak koleksiyonlarını uluslararası alıcıların beğenisine sundu. Fuarın öne çıkan başlıkları ise döngüsellik, izlenebilirlik, yapay zekânın tasarımdaki rolü ve biyolojik kaynaklı malzemeler oldu.

“İhracat Sektörümüzün Çıkış Noktası”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun, Paris’te düzenlenen her iki fuarı da ziyaret ederek Bursa firmalarıyla bir araya geldi. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, ihracat odaklı çalışmaların sektör adına büyük önem taşıdığını belirterek, “Tekstil sektörümüz önemli bir eşikten geçiyor. Bugün büyük zorlukları aşarak elde ettiğimiz pazarları korumak, sektörün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. İhracatı, hem sektörümüzün hem de ülkemizin en önemli çıkış noktası olarak görüyoruz. Özellikle teknoloji ve inovasyon temasıyla gerçekleştirilen fuarlar, aslında firmalarımızın katma değerli üretimi ve geleceğe yönelik çizecekleri yol haritaları açısından da çok değerli. Bursa firmalarımızla bu organizasyonlarda bir araya gelmekten memnuniyet duyuyoruz. Katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz için fuarların hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“Bursa’nın İhracat Vizyonuna Güç Katıyoruz”

BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun ise fuarların sektör için önemine dikkat çekerek, “BTSO, ihracatı destekleyen çalışmalara bu fuarla birlikte bir yenisini daha ekledi. KFA Fuarcılık organizasyonuyla gerçekleştirilen bu fuarlar, sektörümüze büyük değer katıyor. Bursa firmalarının dünya pazarındaki rekabet gücünü artırmaya katkı sağlayan bu adımlar için BTSO Yönetim Kurulumuza ve KFA Fuarcılık’a teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

“BTSO’nun Destekleri Çok Kıymetli”

Premiere Vision Fuarı’nda stantlı katılımla yer alan Seçen Tekstil’in CEO’su Hilal Gülseçen, ekonomideki konjonktürel zorlukları göğüslemek zorunda oldukları bir dönemden geçtiklerini söyledi. Bu süreçte Ar-Ge çalışmalarına daha fazla ağırlık verdiklerini, yeni koleksiyonlar geliştirerek ve fuarlara katılarak yatırımlarını sürdürdüklerini dile getiren Hilal Gülseçen, şunları söyledi: “Seçen Tekstil olarak bu yılı, ‘herşeye rağmen yılı’ olarak belirledik. Ekonomik zorluklara ve sektöre yansımalarına rağmen bu yatırımlarımızın geri dönüşleri 2026 yılından itibaren almayı ümit ediyoruz. Bu kapsamda BTSO’nun desteklerini de çok kıymetli buluyorum. Yapılan organizasyonlarda emeği geçenlere şahsım ve firmam adına teşekkür ediyorum.”

“TFF Tasarımcılarımızın Yolunu Açtı”

Bisem Paradise Firması Koleksiyon Yöneticisi Yalçın Kesen, Bursa’da BTSO’nun öncülüğünde hayata geçirilen Turkish Fashion Fabrics Show (TFF Show) ile moda ve tasarımcılar için güzel bir yol açıldığını, Bursa’dan başlayan yolculuklarının Paris’te Premiere Vision’da trend alanlarında kendi tasarımlarını sergileme imkanı sunduğunu söyledi. Yalçın Kesen, “TFF, tasarımcılarımız için itici güç oldu ve çok iyi bir noktaya geldik. Bugün Paris’te trend alanlarında Bursa firmaları yoğun bir şekilde yer alıyor. Biz de kendi tasarımlarımızla burada yer almaktan gurur duyuyoruz. BTSO’ya çok teşekkür ediyorum.” dedi.