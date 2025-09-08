San Francisco’da Uber şoförlüğü yapan ve bir süredir kayıp olarak aranan Türk vatandaşı Hüseyin Çağlar’ın yaşadığı evde ölü olarak bulunduğu iddia edildi.ABDPOST.COM

ABD (İGFA) - Yakınları tarafından 5 Eylül akşamından bu yana kendisinden haber alınamadığı belirtilen Hüseyin Çağlar için hem ailesi hem de arkadaşları kayıp başvurusunda bulunmuş, sosyal medya üzerinden de yardım çağrıları yapılmıştı. Günler sonra Çağlar’ın yaşadığı evde yapılan kontrollerde şoförün cansız bedeni bulunduğu iddia edildi.

Hayatını ABD’de sürdüren Hüseyin Çağlar’ın ani vefatı sonrası ailesi ve sevenleri acı haberle yıkıldı.