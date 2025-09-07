Türkiye’de “hileyle hırsızlık” suçlamasıyla aranan Mustafa Tolun, ABD’nin Newark, New Jersey kentinde ICE tarafından gözaltına alındı. Tolun’un Türkiye’ye iadesi için hukuki süreç başlatıldı.abdpost / ABD (İGFA) - Türkiye’de dolandırıcılık suçlamasıyla aranan Mustafa Tolun, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) tarafından Newark, New Jersey’de yakalanarak gözaltına alındı.

ABDPost.Com’un haberine göre, sahte belgeler ve aldatıcı beyanlarla yüksek meblağlı dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Tolun, bir göçmenlik gözaltı merkezinde tutuluyor.

Türk yetkililer, Tolun’un Türkiye’ye iadesi için ABD makamlarıyla iş birliği içinde olduklarını ve gerekli belgelerin iletildiğini belirtti.

ABD’deki hukuki sürecin birkaç hafta sürebileceği, iade kararının çıkması halinde Tolun’un İstanbul’da yargılanacağı ifade edildi.