Türk siber güvenlik şirketi Picus Security, 45 milyon dolarlık küresel ölçekli yatırım turunu tamamladığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Siber güvenlik alanında global bir başarı hikayesi yazan Picus, Otomatik Sızma Testi, Siber İhlal ve Saldırı Simülasyonu (BAS) ve Saldırı Tespit Kuralı Doğrulama yeteneklerini aynı platformda bir araya getiren ilk ve tek Ofansif Güvenlik Doğrulama (Adversarial Exposure Validation) çözümünü sunuyor.

Picus, birbirinden bağımsız olan siber risk verilerini ilişkilendirerek, siber güvenlik ekiplerinin kritik açıkları önceliklendirmesini, doğrulamasını ve kapatmasını kolaylaştırıyor.

Picus, kuruluşundan bu yana birçok yeniliğe öncülük ederken, siber güvenlik sektörünün en hızlı büyüyen alanlarından olan Ofansif Güvenlik Doğrulama alanında da liderlik konumuna yerleşti. Birbirinden kopuk olan siber güvenlik araçlarından gelen veriler, Picus Exposure Data Fabric™ ve Picus Risk Dashboard'u besleyerek daha net bir siber risk resmi sunuyor.

Riverwood Capital Ortağı ve Picus’un yeni Yönetim Kurulu Üyesi Joe De Pinho, Picus’un inovatif yaklaşımı sayesinde kuruluşların siber güvenlik risklerine karşı daha proaktif olmasını sağladığını ifade ederek, “Picus'un platformu, Sürekli Tehdit Maruziyeti Yönetimine (Continuous Threat Exposure Management - CTEM) yenilikçi ve açık bir yaklaşım getirerek, kuruluşların siber risklerini daha iyi anlamalarını ve tehdit aktörlerine karşı proaktif olmalarını sağlıyor. Picus'un otomatik sızma testlerini sürekli güvenlik doğrulamasıyla birleştirmesi, sadece bugün için bir oyun değiştirici olmakla kalmıyor; aynı zamanda işletmelerin gelecekte kendilerini nasıl koruyacaklarının da temelini oluşturuyor.” dedi.

Regülasyona tabi finansal hizmetler başta olmak üzere, birçok büyük sektöre hizmet veren Picus, Güvenlik Doğrulama Platformu aracılığıyla gerçekleştirdiği bir milyardan fazla siber saldırı simülasyonu ile müşterilerinin siber risklerini azaltmalarına ve savunmalarını güçlendirmelerine olanak tanıyor. Türk mühendislerinin eseri olan bu teknoloji, dünya çapında kabul görüyor.

“BU BAŞARI, TÜRK TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNÜN KÜRESEL GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR”

Picus CEO'su ve Kurucu Ortağı Alper Memiş, bu başarının Türk teknoloji ekosisteminin küresel gücünün bir göstergesi olduğunu belirterek; “Kuruluşlar, geleneksel zafiyet yönetimi uygulamalarından daha etkili bir yaklaşım arıyor ve önümüzdeki 12-18 ay içinde yeni maruziyet yönetimi teknolojilerini uygulamayı planlıyor. Güvenlik liderlerine, farklı siber güvenlik araçlarından toplanan güvenlik açığı, saldırı simülasyonu ve atak yüzeyi verilerini bir araya getirerek siber tehditlere maruziyetlerini değerlendirme ve doğrulama gücü vermekten gurur duyuyoruz. Siber İhlal ve Saldırı Simülasyonunun öncüsü ve şimdi de Ofansif Güvenlik Doğrulama alanının lideri olarak, müşterilerimizin güvenlik duruşlarını iyileştirmelerine yardımcı olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.