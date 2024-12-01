KOCAELİ (İGFA) -Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev yapan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarını Şube Başkan Yardımcısı Serkan Kökduman, İlce Temsilcisi Ömer Faruk Kuyruk ile birlikte ziyaret etti.

Şube Başkanı Çeker ziyaret sonrası yapmış olduğu açıklamada; ASM Çalışanlarının sorunları çözülmeli, son yayınlanan yönetmelikte mağduriyetlerine sebebiyet veren maddeler yeni bir yönetmenlikle revize edilerek mağduriyetleri sonlandırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Türk Sağlık Sen olarak Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarını mağdur eden Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili sendikamız tarafından tüm platformlarda ASM çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi adına mücadelelerinin geçmişte olduğu gibi bu günde sürdürdüklerini kaydeden Başkan Çeker, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının hak arama mücadelesinde yanlarında olduklarını vurguladı.

Açılan davanın yanı sıra Türkiye Kamu Sen ve Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sahanın talepleri ve yönetmelikle ilgili sıkıntıları ve talepleri rapor halinde Sağlık Bakanına aktardığını vurgulayarak, "ASM çalışanları adına Cayır ova dan kamu işverenine sesleniyoruz Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının haklı taleplerin dikkate alarak sorunları çözülsün mağduriyetlerine son verilsin. Sendika olarak ASM çalışanlarının sorunları çözüme ulaşana kadar mücadelemiz her platformda sürdürülecektir.” diye konuştu.