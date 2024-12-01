Toprak Mahsulleri Ofisi, yem maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunmak üzere başta besici ve yetiştiricilerimiz olmak üzere tüm sektörlere yönelik peşin satışların yanı sıra 90 gün vadeli vade farksız arpa ve yulaf satışı gerçekleştirecektir.ANKARA (İGFA) - TMO'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, söz konusu ürünlerin satışına ilişkin bilgi verildi. 2 Aralık'tan itibaren başlayacak olan satışlarda grup ve depolama durumuna göre arpaların ton başına 8 bin lira ile 8 bin 500 lira, yulafların ise ton başına 7 bin lira ile 7 bin 80 liraya satılacağını belirtildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi satışların sözleşme imzalanmak şartıyla kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın gerçekleştirileceğini vurgulayan açıklama şu şekilde:

''Satışlar, kesin teminat ile mal bedeli teminatı alınmak ve sözleşme imzalanmak şartıyla kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın gerçekleştirilecektir. Satışlarla ilgili detaylı bilgi işyerlerimizden öğrenilebilecektir. TMO, her zaman olduğu gibi önümüzdeki süreçte de güçlü stokları sayesinde piyasa istikrarını sağlamaya devam edecektir.''