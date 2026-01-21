Merkezi Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Türk Prysmian Kablo, TEİAŞ'ın HKABY.16 İzmir ihalesinde toplam 934 milyon TL değerindeki iki lotluk yüksek gerilim (HV) kablo projesi için sözleşme imzaladı. Proje kapsamında yeraltı kablolarının temini, inşaat, montaj ve devreye alma işleri anahtar teslim olarak gerçekleştirilecek.

BURSA (İGFA) - Türk Prysmian Kablo, Türkiye'nin enerji iletim altyapısının güçlendirilmesine yönelik önemli projelerden biri olan TEİAŞ HKABY.16 İzmir Projesi için sözleşme imzaladı.

Toplam 934,3 milyon TL büyüklüğündeki projede, şirket iki lotluk anahtar teslim çözüm ortağı olarak görev alacak.

Yüksek gerilim XLPE izoleli yeraltı kablolarının temini, inşaat, montaj ve devreye alma süreçlerini kapsayan projenin; Lot-1'de Bozyaka GIS TM-Bahribaba GIS TM ve Hatay GIS TM-Bozyaka GIS TM hatlarını; Lot-2 ise Güzelyalı GIS TM-Hatay GIS TM hattını içerdiği kaydedildi. Türk Prysmian Kablo olarak malzeme temininden sahaya kadar tüm aşamaların üstleneceği belirtilen çalışmaların 420 gün içinde tamamlanması beklenirken, proje ile Türkiye'nin enerji iletiminde güvenlik, kapasite ve operasyonel verimliliğin artırılması amaçlandı.