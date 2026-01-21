TÜİK'in açıkladığı 2024 Yılı Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri'ne göre, maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcamaları 5 trilyon 645 milyar TL'ye ulaştı. Yatırımların yarısı makine ve teçhizata yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri - Yatırım Harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcamaları 2024 yılında 5 trilyon 645 milyar TL olarak gerçekleşti.

TÜİK'in verileri, 2024 yılında sanayi ve hizmet sektörlerinde yatırımların ağırlıklı olarak üretim kapasitesini artırmaya yönelik makine ve teçhizat alımlarında yoğunlaştığını ortaya koydu.

Sektörel dağılımda en yüksek yatırım harcaması 1 trilyon 737 milyar TL ile imalat sektöründe yapıldı. İmalat sektörünü 885 milyar TL ile toptan ve perakende ticaret, 617 milyar TL ile ulaştırma ve depolama sektörleri izledi.

Verilere göre, maddi mallara yönelik yatırımlar içinde en büyük payı makine ve teçhizat harcamaları aldı. 2024 yılında makine ve teçhizata yapılan gayri safi yatırım harcamaları 2 trilyon 822 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu kalem, toplam maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcamalarının yüzde 50'sini oluşturdu.

Yatırım harcamalarının 1 trilyon 620 milyar TL'si mevcut bina ve yapılara, 721 milyar TL'si bina ve inşaatların büyük tadilatlarına, 443 milyar TL'si araziye, 39 milyar TL'si ise diğer maddi mallara yönlendirildi.

Bu arada makine ve teçhizat yatırımlarının payı 2023 yılında yüzde 52,3 seviyesindeyken, 2024'te yüzde 50,0 olarak kaydedildi.

Maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcaması içinde en yüksek paya sahip ikinci alan ise yüzde 28,7 ile mevcut bina ve yapılara yapılan yatırımlar oldu.