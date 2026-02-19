Petrol Ofisi Grubu için Hicri Ercili tarafından inşa edilen sıfır emisyonlu akaryakıt tankeri WOLF 1, Yalova'da düzenlenen törenle suya indirildi. Türkiye'nin sürdürülebilir denizcilik vizyonunda bir ilk olan gemi, toplam dört gemilik projede ilk halkayı oluşturuyor.

YALOVA (İGFA) - etrol Ofisi Grubu ve Hicri Ercili Grup iş birliğiyle inşa edilen WOLF 1 tankerinin denize indirilişi, Yalova Altınova'daki tersanede düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu, Hicri Ercili Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ercili ile sektör ve yerel yönetim temsilcileri katıldı.

Sıfır emisyonlu ve yüzde 100 Türk mühendisliği ürünü WOLF 1, Türkiye'nin sürdürülebilir deniz taşımacılığı vizyonunda öncü bir adım olarak öne çıkıyor. Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu, geminin enerji geçişi ve bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda stratejik bir önem taşıdığını belirterek, üç geminin daha inşa edildiğini duyurdu.

Hicri Ercili Grup Başkanı Murat Ercili, WOLF 1'in yalnızca bir gemi değil, entegre üretim ve lojistik kabiliyetlerinin modern bir yansıması olduğunu vurguladı. 1.750 DWT kapasiteli gemi, alternatif yakıt taşımacılığına uygun altyapısı, tam otomasyonlu sistemleri ve yüksek tahliye kapasitesiyle çevresel duyarlılık ve operasyonel verimliliği bir araya getiriyor.

WOLF 1'in denize inişi, Türk tersaneciliğinin mühendislik yetkinliği ile enerji sektörünün sürdürülebilirlik vizyonunu kesiştiren stratejik bir adım olarak kayda geçti.