Türk Prysmian Kablo, 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı. Çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları kapsayan çalışmalarıyla iklim kriziyle mücadelede, enerji verimliliği projelerinde somut sonuçlar elde ettiğini ve net sıfır hedefinde ilerlediğini duyurdu.

BURSA (İGFA) - Merkez, Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörüne öncülük eden Türk Prysmian Kablo, 2024 yılında yalnızca çevresel değil, ekonomik ve sosyal boyutları da kapsayan bütünsel bir sürdürülebilirlik yaklaşımıyla topluma değer katmayı sürdürdü.

2024 yılı boyunca enerji tüketimini optimize ederek elektrik, doğal gaz ve yakıt tasarrufu sağlayan Türk Prysmian Kablo, bu başarıyı yalnızca sayısal bir kazanım olarak değerlendirmezken elde edilen sonuçlar, şirketin kurduğu sistemlerin ve benimsediği sürdürülebilirlik kültürünün somut bir yansıması oldu.

Yaklaşımı belgeleyen 2024 Sürdürülebilirlik Raporu ise, Türk Prysmian Kablo'nun sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını ve hedeflerine ulaşma taahhüdünü ortaya koydu.