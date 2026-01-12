Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türk Ocakları Antalya Şubesi tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin Anayasa Tarihi ve Güncel Anayasa Tartışmaları' başlıklı 'Ocakbaşı Sohbetlerine' konuşmacı olarak katıldı.

ANTALYA (İGFA) - Türk Ocaklar Antalya Şubesi'nin Burhanettin Onat Kültür Evi'nde düzenlenen sohbet programında, anayasa tartışmaları tarihsel süreçten bugüne uzanan geniş bir perspektifle değerlendirildi. Başkan Uysal, konuşmasında anayasa konusunun yalnızca hukuki metinler bağlamında değil toplumsal uzlaşı, demokratik hukuk devleti ilkeleri ve geleceğe yönelik beklentiler açısından da ele alınması gerektiği vurgulandı.

Ümit Uysal'ın konuşmasında, anayasa tartışmalarının siyasetten öte bir toplum meselesi olduğunu belirterek tarihsel arka planın ve güncel ihtiyaçların birlikte değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programın sonunda Türk Ocakları Antalya Şube Başkanı Abdullah Uysal, Başkan Uysal'a günün anısına bir plaket takdim etti.