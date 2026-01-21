Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Sosyal Medyada Sorumluluk, Özgürlük ve Güvenlik' panelinde dijitalleşmenin birey ve toplum üzerindeki etkileri masaya yatırıldı. Panelde, sosyal medya kullanımında etik, güvenlik ve sorumluluk konuları öne çıktı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, panelde yaptığı konuşmada, sosyal medyanın bireyden topluma, özgürlükten güvenliğe kadar uzanan çok katmanlı etkilerini ele almanın önemine dikkat çekerken, dijitalleşmenin başlangıçta bireylere geniş bir özgürlük alanı sağladığını ancak zamanla etik, güvenlik ve toplumsal düzen açısından sonuçlarının daha görünür hâle geldiğini belirtti.

Panelde özellikle genç kullanıcıların sosyal medya aracılığıyla elde ettiği özgürlük ile anonimleşmenin getirdiği riskler üzerinde duruldu. Duran, sosyal medya sınamalarının yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya için önemli bir mücadele alanı hâline geldiğini ifade ederek, panelde ayrıca, sosyal medya kullanıcılarını korumaya yönelik yasal düzenlemeler ve dijital okuryazarlık çalışmaları da tartışıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, çocuklar ve ebeveynler için medya okuryazarlığı ile dijital risk farkındalığını artırma çalışmalarına destek verdiği vurgulandı.

Panelde Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da yer aldı. Burhanettin Duran, panelde emeği geçen tüm konuklara teşekkür ederek etkinliğin hayırlara vesile olmasını diledi.