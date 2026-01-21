Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Genç Danışma Meclisi, engel ile yaşayan gençlere yönelik projelerini ve sürdürülebilirlik odaklı çözüm önerilerini belediye meclis salonunda düzenlenen programda paylaştı. Başkan Fatma Şahin, gençlerin karar alma süreçlerine aktif katılımını desteklemenin önemine vurgu yaptı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in liderliğinde kurulan Genç Danışma Meclisi, engel ile yaşayan gençlere yönelik projelerini ve sürdürülebilirlik odaklı çözüm önerilerini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte sundu.

2022 yılında UNICEF iş birliğiyle kurulan meclis, gençlerin görüş, ihtiyaç ve önerilerini yerel yönetim süreçlerine dahil etmeyi hedefleyen katılımcı bir danışma mekanizması olarak çalışmalarını sürdürüyor. Toplantıda farklı sosyal, kültürel ve ekonomik arka planlardan gelen gençler, projelerini sunumlar ve maketlerle somutlaştırarak karar alıcılara aktardı.

Gençler, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında kent vizyonuna katkı sağlayacak önerilerini paylaşırken, GASMEK'ler ve bisiklet yollarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Şahin, bisiklet yollarının kullanımının artırılması için Genç Danışma Meclisi ile ortak çalışmalara başlanacağını duyurdu.

Programda konuşan Başkan Fatma Şahin, dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekerek insanlık ve adalet vurgusu yaptı. Şahin, gençlerin temel haklara eşit erişimini sağlamanın önemine değinerek, 'Çok çalışacağız, vazgeçmeyeceğiz. İyilik için, insanlık için, kardeşlik için vazgeçmeyeceğiz. İyilerin tarihini birlikte yazacağız' dedi.

UNICEF Türkiye Ülke Temsilcisi Paolo Marchi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere önemli bir alan açtığını belirterek, meclisin hem belediye hem de merkezi yönetim düzeyinde gençlerin geleceğe hazırlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Toplantı, program sonunda çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.