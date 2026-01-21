Ticaret Bakanlığı'nın 'Bilinçli Tüketici Olmak' temalı resim yarışmasında Bilecik birincisi olan Edebali Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencisi Aysima Kurum, Vali Faik Oktay Sözer tarafından makamında ödüllendirildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye genelindeki resim yarışmasında Bilecik'i başarıyla temsil eden Aysima Kurum, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in makamında kabul edildi. Vali Sözer, başarılı öğrenciye bir tablet hediye ederek tebriklerini iletti.

Ziyarette konuşan Vali Sözer, bilinçli tüketici olmanın küçük yaşlarda kazanılmasının toplumun geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Sözer, 'Bugünün çocukları, yarının bilinçli bireyleridir. Bu tür yarışmalar çocuklara yalnızca sanatsal beceri kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda hak ve sorumluluk bilinci, tasarruf anlayışı ve doğru tüketim alışkanlıkları gibi değerleri de öğretir' dedi.

Vali Sözer, Aysima Kurum'un başarısında emeği geçen öğretmenler ve ailesine teşekkür ederek, öğrenciye eğitim hayatında üstün başarılar diledi.