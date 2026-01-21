Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye-Özbekistan arasında iki önemli toplantı

Çılgın Sayısal'da 2 talihli ekstra 10 milyon TL kazandı

Maltepe Belediyesi'nin Ocak ayındaki gezileri önümüzdeki hafta düzenlenecek Beykoz Cam ve Billur Müzesi ziyaretiyle tamamlanacak.

İSTANBUL (İGFA) - Vatandaşlar, Sultan Abdülmecid döneminde inşa edilen Dolmabahçe Sarayı Veliahd Dairesi'nde yer alan müze ziyaretinde 16. yüzyıldan başlayıp 20. yüzyıla uzanan son dönem Osmanlı eserleri, Millî Saraylar Tablo Koleksiyonu ile Topkapı ve Yıldız Sarayı Müzesi Koleksiyonu'ndaki eserleri tanıma fırsatı buldu.

İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği Kış Gezileri kapsamında Türkiye'nin en önemli sanat eserlerini bünyesinde barındıran İstanbul Resim Müzesi ziyaret edildi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.