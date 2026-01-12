İnegöl Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla 7'den 70'e her kesime dokunan hizmetlerini yılın 365 günü kesintisiz olarak sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Umuteli iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında; eğitimden gıdaya, sıcak yemekten engelli hizmetlerine kadar birçok alanda 2025 yılında da on binlerce vatandaşa destek sağlandı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi gerçekleştirdiği çalışmalarla toplam 14.146 aileye, 35.610 kişiye çeşitli sosyal yardımlar ulaştırdı. İhtiyaç sahibi vatandaşların hayatına dokunan bu destekler önemli katkılar sundu.

Eğitim alanında fırsat eşitliğini önceleyen İnegöl Belediyesi, 2010 öğrenciye üniversite eğitim yardımı sağlayarak gençlerin eğitim yolculuğuna destek oldu. Öğrencilerin yükünü hafifleten bu destekler, geleceğe umutla bakmalarını sağladı.

GIDA YARDIMLARIYLA SOSYAL DESTEK SÜRDÜRÜLÜYOR

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 6.091 aileye düzenli gıda yardımı yapıldı. Özellikle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere ulaştırılan yardımlar, yıl boyunca devam etti.

SICAK YEMEK HİZMETİYLE HER GÜN KAPI KAPI DESTEK

İnegöl Belediyesi'nin en dikkat çeken hizmetlerinden biri sıcak yemek yardımları oldu. 65 yaş üstü, engelli, hasta ve yemek yapabilecek durumu olmayan vatandaşlara her gün sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere sıcak yemek ulaştırılıyor. 2025 yılı boyunca 494 aileye toplam 26.749 öğün sıcak yemek desteği sağlandı. Profesyonel aşçılar tarafından hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, özel vakumlu kaplarla, resmi araçlar eşliğinde sıcak şekilde evlere teslim ediliyor.

ÇÖLYAK HASTALARINA ÖZEL DESTEK

Sağlık temelli sosyal yardımlar kapsamında 40 aileye Çölyak Desteği verildi. Glütensiz ürünlerden oluşan bu destek paketleriyle çölyak hastalarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması hedeflendi.

Engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını sağlamak amacıyla: 600 engelli bireye Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi aracılığıyla hizmet sunuldu. Engelsiz Futsal Turnuvası düzenlenerek sporun birleştirici gücüyle farkındalık oluşturuldu.

Toplumsal yapının güçlendirilmesi amacıyla 'Güçlü Aile, Güçlü Toplum Çalıştayı' düzenlendi. Aile yapısını destekleyen sosyal politikalar, uzman görüşleriyle ele alındı.

PSİKOLOJİK VE SOSYAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İnegöl Belediyesi, yalnızca maddi değil manevi destekleriyle de vatandaşların yanında oldu. İNGADEM (İnegöl Aile Danışmanlık Merkezi) üzerinden 2.453 kişiye danışmanlık hizmeti sunularak bireysel, ailevi ve psikolojik destek sağlandı.

Yaşlı vatandaşlar için alışveriş desteği, ev temizliği hizmetleri ve bayram ziyaretleri gerçekleştirildi. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan 65 yaş üzeri vatandaşların evlerine ekipler gönderilerek hem ihtiyaçları giderildi hem de gönülleri alındı.

BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

İnegöl Belediyesi, vatandaşların talep ve başvurularını kolay ve hızlı bir şekilde iletebilmeleri için iletişim kanallarını etkin biçimde kullanıyor. Vatandaşlar, 153 Çağrı Merkezi ile 0 530 157 30 00 WhatsApp Çözüm Merkezi hatları üzerinden İnegöl Belediyesi'ne ulaşabiliyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ise iletilen her başvuruyu titizlikle değerlendirerek en kısa sürede çözüme kavuşturuyor.