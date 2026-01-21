Türkiye'nin ilk araba müzesi olan 'Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi', yarıyıl tatiline özel hazırlanan ilgi çekici programı ile ziyaretçilerini bekliyor. 24-25 Ocak tarihlerinde Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'nin büyüleyici atmosferinde bilimden sanata, felsefeden hikayelere kadar her yaşa hitap eden atölyeler düzenlenecek

BURSA (İGFA) - 2002 yılından bu yana sanat, tarih ve otomotiv meraklılarını ağırlayanTofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi ve Sanat Galerisi, yarıyıl tatilinde de ziyaretçilerini bekliyor.

2 bin 600 yıllık bir tekerlekten başlayarak, Tofaş fabrikasında üretilen otomobillere uzanan sürecin tarihsel bir kurgu olarak sunulduğu 'Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi', Anadolu'daki araba kültürünü ve birikimini, otomotiv sanayinin gelişimiyle birlikte aktarmasının yanı sıra, çocuklara ve ebeveynlerine yönelik eğitim programlarıyla hem eğlenceli hem de öğretici etkinliklerle destekliyor.

Bugüne kadar 2milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, sömestr dönemi ile birlikte çocukların öğrenme motivasyonunu artıracak, ailelerin ise kültür ve doğa içinde keyifli vakit geçirecekleri pek çok deneyim sunuyor.

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi,'Şimdi Eğlenirken Öğrenme Zamanı' mottosuyla 24-25 Ocak tarihlerinde Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'nin büyüleyici atmosferinde bilimden sanata, felsefeden hikayelere kadar her yaşa hitap eden atölyeler düzenliyor. Farklı yaş gruplarındaki çocuklar hem de yetişkinler için hazırlanan program kapsamında,7-12 yaş grubu için 'Yarın Kralı ile Güzel Konuşma Yolculuğu', 7-10 yaş grubu için 'Çocuklarla Felsefe Yapıyoruz', 6-12 yaş grubu için 'Kendi Çizgi Filmini Yap', +7 yaş için 'Hikaye Geceleri', 6-11 yaş grubu için 'Müzede Kurabiye mi? Bilimsel ve Masalsı', 7-9 yaş grubu için '3 Boyutlu Laurel Burch İlhamlı Kedi Yapımı Atölyesi'nin yanısıratüm ailelere yönelik 'Kokular ve Hikayeler Terapötik Atölye' ve 'Çılgın Aile Orkestrası' etkinlikleri ziyaretçilere keyifli bir deneyim yaşatacak.

ZAMANDA YOLCULUK BAŞLIYOR

Tarih, sanat ve doğanın buluşma noktası olan müze kompleksi içinde Mancınıkhane, Kozaklık,15. yüzyıldan kalma Umurbey Hamamı bulunuyor. Restore edilen Umurbey Hamamı, günümüzde Tofaş Sanat Galerisi olarak dönemsel sergilere ev sahipliği yapıyor. Müzede halihazırda 'Kantarın Topuzu: Teraziler, Ağırlıklar, Ölçü Aletleri' sergisi ziyaret edilerek, terazi ve kantarların, mutfaktan ticaret hayatına; ekonomiden bilime ve kültürel yaşama kadar bıraktığı izlere tanıklık edilebiliyor.

Ziyaretçiler, doğayla iç içe tarihi bir atmosfer sunan Fayton Kafe'de keyifli bir mola verebiliyor ya da müze bahçesindeki 382yıllık çınar ağacı, 200 yıllık kara dut ağacı ve yüzlerce bitki türünü yakından görme fırsatını yakalayabiliyor.

Pazartesi günleri hariç haftanın altı günü ücretsiz olarak ziyaret edilebilen müzenin, cep telefonlarına indirilebilen 'Tofaş Müzesi' mobil uygulamasısayesinde de hem yetişkinler hem de çocuklar,sesli rehber eşliğinde müzeyi daha da etkili veteknolojik bir şekilde deneyimliyor.