Ege İhracatçı Birlikleri’nin yürüttüğü Turkish Tastes projesi, Amerika'nın önde gelen gastronomi etkinliklerinden biri olan ACF National Convention kapsamında Las Vegas’ta güçlü bir tanıtım çalışmasına imza attı.İZMİR (İGFA) - Türk gıda sektörünü temsilen EİB bünyesindeki 6 Gıda İhracatçı Birliğinin ortak katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Türkiye’nin eşsiz mutfak kültürünü ve yüksek kaliteli ürün gamını Amerikalı şeflerle buluşturdu.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, “Dünyaca ünlü şefler Tom Macrina ve Reimond Pitz’in öncülüğünde düzenlenen seminere katılan 85 seçkin şef, Türk mutfağının sunduğu otantik ve sağlıklı lezzetleri yakından tanıma fırsatı buldu. Seminer kapsamında yapılan sunumda; sürdürülebilir levrek üretim tekniklerinden, kuru incir ve organik kayısının geleneksel güneşte kurutma metoduna, dünya çapında kalitesiyle öne çıkan zeytin ve zeytinyağı çeşitliliğinden, kuru domates, labne, bulgur ve Anadolu’ya özgü baharatların kullanımına kadar Türk mutfağının geniş ürün yelpazesi detaylı olarak tanıtıldı.

Etkinliğin dikkat çeken bir diğer ayağı ise, ünlü şefler Tom Macrina ve Reimond Pitz’in yanı sıra Chrissy Jensen’in, 600 şefe yönelik canlı demo gösterisi oldu. Demoda Fındık soslu Türk somonu, kuru domates ve zeytin soslu levrek, antep fıstıklı, çikolatalı, zeytinyağlı kek, fındıklı incirli kurabiye, kayısı ve incir soslu granola bar tarifi aktarıldı. Bu kapsamda Türk ürünleriyle hazırlanan yemeklerin mutfak profesyonellerine nasıl entegre edilebileceği, pratik uygulamalarla aktarıldı.” dedi.

Başkan Girit, “Seminer ve demo yanında 2 günlük fuarda ürünler tanıtıldı. Etkinliğin ilk günü düzenlenen karşılama resepsiyonunda katılımcılara, Türk mutfağının yenilikçi yorumlarla hazırlanmış fındık soslu somon, bulgur salatası, kuru domates, peynirli, zeytinli pide, incirli ve antep fıstıklı puding özel lezzetlerinden oluşan menü ikram edildi: ABD’li şefler, Türk gıda ürünlerinin doğallığı, aromatik çeşitliliği ve yaratıcı kullanım potansiyeline hayran kaldı. Tadım sırasında, Türk ürünlerinin fine dining mutfaklarda yeni tariflere ilham verecek özellikleri detaylı olarak aktarıldı. Şeflere ayrıca Türk gıda ürünlerinin doğal, sağlıklı, izlenebilir ve katma değerli üretim süreçleri hakkında bilgi verildi. Katılımcılar, Türk mutfağının özellikle Akdeniz diyetine katkı sağlayan sağlıklı içeriklere sahip olmasının ABD’de büyüyen “sağlıklı beslenme trendi” açısından güçlü bir fırsat sunduğunu vurguladı.” diye konuştu.