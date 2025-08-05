Efes Selçuk Belediyesi’nin Ağustos 2025 Meclis Toplantısı’nın ilk oturumu tamamlandı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 18 Ağustos’ta başlayacak Trafik Sakinleştirme ve Yayalaştırma Projesi ile sanayi sitesindeki işgaliye bedelleri hakkında meclisi bilgilendirdi.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi’nin Ağustos 2025 Meclis Toplantısı’nın ilk oturumu, önergelerin gündeme alınması ve maddelerin komisyonlara havale edilmesiyle sona erdi.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, toplantıda trafik sakinleştirme ve yayalaştırma Projesi ile sanayi sitesindeki işgaliye bedelleri konusuna değindi.

18 Ağustos 2025’te hayata geçecek Trafik Sakinleştirme ve Yayalaştırma Projesi’nin yaya trafiğini artırmayı ve kent trafiğini rahatlatmayı hedeflediğini belirten Sengel, “Bu proje, Selçuk Belediyesi’nin değil, bilimin ve kurumların projesidir. Haziran 2024’te, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden emekli, yayalaştırma projelerinde deneyimli bir trafik mühendisiyle çalışmaya başladık. Yayalaştırma, kentin değerini artırır. Ziyaretçiler İZBAN’dan inip su kemerini ya da Kurtuluş Yolu anıtını görerek yürüsün, alışveriş yapsın istiyoruz. Bisiklet kullanımı artacak, motorlar için park alanları oluşturduk. Değişim zor, ama bir yıl sonra herkes alışacak” dedi.

“İŞGALİYE BEDELLERİ 2013’TEN BERİ GÜNCELLENMEDİ”

Efes Sanayi Sitesi’ndeki işgaliyelerle ilgili bilgi veren Sengel, “Bazı dükkânlar kapalı, bazıları yasa dışı üst tente yapmış. Mühürleme veya ecrimisil yerine işgaliye uygulamayı tercih ettik. 2013 Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen metrekare başına 0,70 kuruş taban fiyatı hâlâ geçerli. Biz de bu taban fiyatı uyguluyoruz; 100 metrekare için aylık 2 bin 250 TL işgaliye bedeli alınıyor” açıklamasını yaptı.