5. Bursa Gastronomi Festivali'nin ilk gününde DAĞDER çadırı, dağ yöresinin kültürünü, geleneklerini ve eşsiz lezzetlerini Bursalılarla buluşturdu. Merinos Parkı'nda festival boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşmanın mutluluğunu yaşandı.

BURSA (İGFA) - Çadırı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Ekinci, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa milletvekilleri hemşerimiz Osman Mesten ve Ahmet Kılıç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım AK Parti İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Osmangazi AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursaspor Başkanı Enes Çelik, önceki dönem Bursa Milletvekili Şevket Orhan, önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanları Alinur Aktaş ve Recep Altepe ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Azis Elbas, Kültür Müdürü hemşerimiz Serkan Teke, AK Parti İl Başkan Vekili Kamil Bayramiç, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı hemşerimiz Osman Dikmen, DEKAV Başkanı Yüksel Yaşar, Bursa Engelsiz Kızılay Başkanı Hüsnü Bayramkol, Bursa Bilecik Dernek Başkanı Erdoğan Mısırlı, Bursa Kırklareliler Başkanı Hüseyin Altındağ, KAÇEP Başkanı Elif Özeser, KAÇEP Aile Politikaları Başkanı Kübra Mutlu, KAÇEP Başkan Vekili Kübra Soyay Şentürk ve KAÇEP Sekreteri Rümeysa Örnek de bizlerle birlikte oldu.

Oyuncu hemşerileri Ali İhsan Süzer, muhabir Burcu Tansu Sarı, Bursa Tirebolu Dernek Başkanı ve Giresun İş İnsanları Bürokratlar Derneği Şube Başkanı Fahri Karaman, MİSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mirza Parlak Yiğit, Nilüfer MHP İlçe Başkanı hemşerimiz Cemil Ar, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Serdar Burulday, Keles Belediye Başkan Vekili Ramazan Şimşek, Keles Belediyesi Kültür Şube Müdürü Emre Kahraman, Osmangazi CHP Meclis Üyesi Bülent Akça, Pazarcılar Odası Başkan Vekili Ergin Birdal, YİEAHİ Sağlık Hizmetleri Müdürü Medine Seymen Aybey, Bursa İç Anadolu Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Aslan, Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, BİNTED Başkan Vekili Ömer Faruk Temizler, BURFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kahraman ve Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı hemşerimiz Necip Güler çadırı ziyaret etti.

DAĞDER Gemlik Şube Başkanı Halil Malkoç, Pınarcık Dernek Başkanı İsmail Tosun, Bıyıklıalan Dernek Başkanı Süleyman Güler, Kocakovacık Dernek Başkanı Mustafa Özdemir, Akpınar Dernek Başkanı Metin Okyay, Gazioluk Dernek Başkanı Talat Arı, Göynükbelen Dernek Başkanı Mehmet Saki, Dereköy Dernek Başkanı Ali Rıza Çetin ve Koçu Köyü Dernek Başkanı Rezzan Erden de festival heyecanına ortak oldu.

'KÜLTÜRÜMÜZÜ GELECEK NESİLLERE TAŞIYORUZ'

DAĞDER Genel Başkanı Derya BAŞAK, festivalin ilk gününde gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek şu değerlendirmede bulundu: 'Dağ yöremizin her sofrasında bir emek, her lezzetinde bir hatıra, her geleneğinde geçmişten bugüne taşınan bir hikâye var. DAĞDER olarak en büyük sorumluluklarımızdan biri bu kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Çadırımıza gösterilen yoğun ilgi bizleri son derece mutlu etti. Bizleri ziyaret ederek bu güzel birlikteliğe ortak olan tüm misafirlerimize ve hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum.'