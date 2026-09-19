Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'da bisiklet yollarının kalitesini artırmak ve sürüş güvenliğini üst seviyeye çıkarmak amacıyla kurulan 'Bisiklet Yolları Tamir ve Bakım Ekibi'nin çalışmalarını inceledi. Başkan Altay, 'Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'mızda bisiklet yolları için özel bir ekip oluşturduk' dedi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisikletli ulaşımı daha güvenli, konforlu hale getirmek için çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın bir bisiklet şehri olduğunu ve 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını taşıdığını anımsatarak, şehir genelinde bisiklet yollarının kalitesini artırmaya yönelik yeni bir çalışma başlattıklarını ifade etti.

'BİSİKLET YOLLARIMIZDA SÜRÜŞ KONFORUNU VE GÜVENLİĞİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Çalışmayı yerinde inceleyen Başkan Altay, şehir genelinde 680 kilometreyi bulan bisiklet yolu ağında çeşitli nedenlerle yıpranan ve deforme olan alanların belirli bir program dâhilinde yenileneceğini kaydetti. Başkan Altay, 'Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'mızda bisiklet yolları için özel bir ekip oluşturduk. Bu ekibimizin görevi sadece bisiklet yollarını belli bir standarda getirmek. Bunun için özel bir asfalt üretiyoruz. Üretilebilecek en ince mıcır kullanarak ürettiğimiz asfaltı özel bir serim tekniğiyle seriyoruz. Böylece bisiklet yollarımızdaki konforu artırmayı ve vatandaşlarımızın bisiklet yollarını daha güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz' diye konuştu.

'BİSİKLETİN GÜVENLİ BİR ULAŞIM ARACI OLARAK KULLANILMASINI İSTİYORUZ'

Başkan Altay, bisiklet yollarındaki bakım ve onarım çalışmalarının temel amacının bisikletin güvenli bir ulaşım aracı olarak kullanılmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, 'Ulaşım aracı olarak bisikletin hem kullanılması ve hem de güvenli bir şekilde kullanılmasını istiyoruz. İnşallah bundan sonra ufak tefek eksikleri de gidererek kesintisiz bir şekilde bisiklet yollarında ulaşımı kaliteli bir şekilde oluşturmayı hedefliyoruz. Arkadaşlarımız şu an itibariyle bozuk, sıkıntılı, bir şekilde yıpranmış, deforme olmuş ya da standarda uymayanları tespit edip belli bir program dahilinde onları yenilemeye başladı. Şehrimize hayırlı olsun' değerlendirmesinde bulundu.

BİSİKLET YOLLARI CADDE CADDE YENİLENECEK

Konya Büyükşehir Belediyesi 'Bisiklet Yolları Tamir ve Bakım Ekibi' Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sahaya inerek çalışmalarına başladı. Ekipler; bisiklet yollarında sürüş konforunu olumsuz etkileyen ondülasyon, çökme, yüzey çatlakları ve bordür hasarları başta olmak üzere, bisiklet kullanımını zorlaştıran sorunları giderecek.

Ayrıca bisiklet yolları üzerindeki pano, rögar kapağı ve ağaç köklerinden kaynaklanan sorunları da ortadan kaldıracak olan özel ekip, şehir genelindeki bisiklet yollarını inceleyerek bozulma, deformasyon ve standartlara aykırılık tespit edilen alanlarda belirlenen program çerçevesinde bakım ve yenileme çalışması yürütecek.