Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 'Fetheden Lezzetler' temasıyla düzenlenen Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali, özel olarak hazırlanan 'Çocuk Etkinlik Alanı' ile de minik ziyaretçilerini eğlence, spor ve kültürel etkinliklerle buluşturuyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği'nin katkılarıyla şehrin köklü mutfağını dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali, yoğun ilgiyle devam ediyor. Festivalin ilk gününde gerçekleştirilen atölye, stant ve etkinlikler vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi, gastronomi etkinliklerinin yanı sıra çocuklara yönelik programlar da hazırladı.

Festival alanındaki 'Çocuk Etkinlik Alanı'nda ilk gün ebeveyn-çocuk kek yapımı ve süsleme atölyesi, Dede Korkut hikayelerinden hareketle mutfak kültürü, beslenme alışkanlıkları ve sofra geleneklerinin anlatıldığı etkinlik ile Karagöz-Hacivat gölge oyunu gerçekleştirildi. Festivalin ikinci gününde ise zumba etkinliği, ebeveyn-çocuk kek yapımı ve süsleme atölyesi ile Dede Korkut hikâyeleri çocuklarla buluşuyor. Çocuklara özel etkinlikler festivalin son gününde de devam edecek.