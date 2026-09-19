Manisa Kent Konseyi Olağan Seçimli Genel Kurulu, Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel Kurulda mevcut Başkan Hakkı Bayraktar, yapılan açık oylamayla yeniden Manisa Kent Konseyi Başkanlığı'na seçilerek güven tazeledi.

MANİSA (İGFA) - Olağan Seçimli Genel Kurula Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yağız Kaya, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı, Şehzadeler Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, YENİ Parti Manisa İl Başkan Vekili Erdem Nalbant, meslek odaları ve kent konseyi bileşenleri katıldı. Divan Başkanlığı'nı Özgür Topaç'ın yaptığı genel kurulda Zuhal Güneş ve Mehriban Kocaağa Daşdemir divan üyeliği görevini üstlendi.

Genel kurulun açılışında konuşan Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, geride bırakılan dönemde yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Bayraktar, Kent Konseyi'nin Manisa'nın farklı kesimlerinin ortak iradesini güçlendiren bir yapı olduğunu belirterek, 'Bugün burada yalnızca geride bıraktığımız dönemin faaliyetlerini değerlendirmek için değil; Manisa'nın geleceğine ilişkin ortak irademizi güçlendirmek, eksiklerimizi açık yüreklilikle konuşmak ve önümüzdeki dönemin sorumluluklarını birlikte üstlenmek için bulunuyoruz' dedi. Bayraktar, başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başta olmak çalışmalarına katkı sunan kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.

'Kent Konseylerimizin Yanındayız'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Ziya Çiçek de kent yaşamında sivil toplumun önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Kent konseylerinin bu alanda önemli görevler üstlendiğini ifade eden Çiçek, 'Kentli olma bilincinin yerleşmesi ve demokratik yaşamın oluşması için Kent Konseyi'nin önemli bir görev üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda her türlü katkıyı sunuyoruz ve sunmaya hazırız' dedi.

Başkanvekili Kaya, 'Manisa'mız İçin Güzel Çalışmalara Vesile Olsun'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yağız Kaya, 'Öncelikle hepinize Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Besim Dutlulu'nun sevgi ve selamlarını iletiyorum. Manisa'nın geleceğine dair söz söyleyen, fikir üreten ve katkı sunan herkesin bir araya geldiği bu yapının kentimiz adına çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Yeni dönemin, yeni genel kurulumuzun Manisa'mız için güzel çalışmalara, ortak akla ve güçlü bir işbirliğine vesile olmasını diliyorum' diye konuştu.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise kent konseylerinin çalışmalarını desteklediklerini belirterek, 'Biz Yunusemre Belediyesi olarak kent konseylerimizin amasız, fakatsız arkasındayız' dedi.

Bayraktar Yeniden Başkan

Konuşmaların ardından yapılan açık oylamada Hakkı Bayraktar, Manisa Kent Konseyi Başkanlığı'na yeniden seçildi. Bayraktar, seçimin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında Kent Konseyi'nin yeni dönemde de katılımcı kent yönetimine katkı sunacağını belirtti.

Genel Kurulda ayrıca Manisa Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri belirlendi. Yürütme Kurulu'nda Abdülkadir Hasbutçu, Destan Bulgay, Erkan Ekbalık, Halim Şivecan, Kenan Tozak, Lütfi Vural, Mehmet Veysi Dörtbudak, Mehriban Kocaağa Daşdemir, Münevver Türkmen Yavuz, Nedim Zurnacı, Sevnur Alpon ve Zuhal Güneş yer aldı. Genel kurul, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.