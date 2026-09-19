Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, Ebru Akel'in sunduğu 'Türkiye Çiçek Açıyor' programına konuk oldu. Programda, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin özel bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen çalışmaları ele alınırken, Gonca Mutfak Atölyesi'nin eğitim ve üretim faaliyetleri de izleyicilerle buluşturuldu.

KOCAELİ (İGFA) - Gonca Mutfak Sorumlusu ve geçmiş dönem MasterChef yarışmacısı Şef Ayten Saner ile Mutfak Atölyesi öğrencisi Zeynep Nur Ellialtıoğlu'nun katıldığı programda, öğrencilerin mutfakta kazandığı becerilere dikkat çekildi. Ayten Saner, öğrencilerin yemek yapmanın yanı sıra hijyen, paylaşma, saygı, gıda israfının önlenmesi ve geri dönüşüm gibi günlük yaşam becerilerini de öğrendiğini anlattı. Servisten temizliğe, misafir ağırlamadan kesme tekniklerine kadar mutfağın farklı aşamalarında görev alan öğrencilerin, edindikleri deneyimlerle günlük yaşamda daha bağımsız hareket etmeleri destekleniyor.

SERA MAHSÜLLERİ EKRANDA LEZZETE DÖNÜŞTÜ

Gonca Mutfak'ın serasında yetiştirilen ata tohumu ürünlerin kullanıldığı mutfakta Ayten Saner ve ilk kez televizyon programına katılan Zeynep Nur Ellialtıoğlu birlikte yemek yaptı. İkili; patlıcan kumpir, yoğurtlu ağaç bamya ve ay tatlısı hazırlarken, Zeynep de mutfakta öğrendiği becerileri izleyicilerin karşısında sergiledi. Böylece Gonca'da yetişen ürünler, öğrencilerin emeğiyle programa taşındı.

GONCA'DA HAYATA DAİR HER ŞEY VAR

Programda Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin farklı yaş gruplarına yönelik çalışmaları hakkında da bilgi verildi. Sanat ve spor atölyelerinin yanı sıra barista ve kuaför gibi farklı alanlarda yürütülen çalışmaların, özel bireylerin sosyal hayata katılımını, bağımsız yaşam becerilerini ve üretkenliklerini desteklediği vurgulandı.

'TÜRKİYE'Nİ ÖRNEK PROJESİ İLHAM OLSUN'

Gonca'nın çalışmalarının Türkiye'ye örnek olması temennisi programda da dile getirildi. Saner, Gonca'nın çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaşması gerektiğini vurgulayarak, 'Duyanlar duymayanlara, bilenler bilmeyenlere anlatsın. Türkiye'nin örnek projesi ilham olsun' ifadelerini kullandı.

EBRU AKEL'E TABLO HEDİYE EDİLDİ

Programın sonunda Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi İleri Dönüşüm Atölyesi'nde hazırlanan tablo, Ebru Akel'e hediye edildi. Deniz kumu, tahta parçaları, ağaç dalları ve köpük gibi atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesiyle hazırlanan eser, Gonca'da emeğin ve üretimin farklı alanlarda nasıl değer bulduğunu da ortaya koydu.